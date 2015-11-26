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Лидер SKILLET : «Ненавижу христианское лицемерие»



John Cooper в рамках недавнего интервью вновь коснулся темы своего очень строгого религиозного воспитания, в рамках которого вся поп-музыка, чёрная одежда и даже христианская рок-музыка были запрещены, и о том, как это сформировало его взгляд на религию:



«В христианстве, в церкви есть тонна лицемерия — просто есть — и я лично нахожу это отвратительным...



Я не хочу углубляться в Библию, поэтому я не собираюсь никому проповедовать. Я расскажу то, во что я верю. Примите это или оставьте как есть.



Я полагаю, что то, что мне нравится в христианстве — одна из вещей — это то, что оно даёт вам основу для всего, что происходит в жизни. Это разница между тем, чтобы сказать, что моя жизнь, жизнь John'a Cooper'a, причина моего существования в том, чтобы быть счастливым, чувствовать себя хорошо, получать то, что я хочу, и быть самым настоящим собой. Это один из способов взглянуть на жизнь. Христианская точка зрения такова: причина моего существования на самом деле не во мне и не в том, чего я хочу. Причина моего существования как творения заключается в том, чтобы воздать славу Творцу. И поэтому всё, что Он хочет от моей жизни, прекрасно; всё, что Он хочет от моей жизни, правильно. И это даёт вам основу для понимания отношений с родителями, жёнами, мужьями, детьми, друзьями, бизнесом. Нет такой сферы жизни, которая находилась бы вне господства Иисуса Христа. Это та идея христианства, которую я нахожу настолько мирной, потому что тогда всё имеет смысл. И что бы ни случилось — если я заболею COVID, если моя жена заболеет COVID или раком, или что бы ни случилось, я знаю, что это в рамках моей жизни, чтобы прославить Того, Кто меня создал. Поэтому я не достоин быть эгоистом и не достоин относиться к вам — к любому человеческому существу, которое смотрит эту программу прямо сейчас, — я не достоин относиться к вам как к меньшей личности, чем я, потому что мы оба одинаковы; мы созданы по образу и подобию Божьему. И это прекрасная иллюстрация. Отчасти это означает, что я смотрю на свою маму, которая любила меня и делала всё возможное, чтобы вырастить меня, и говорю, что она такая же, как и я. У неё были хорошие намерения, у неё было много замечательных поступков, но я считаю, что в чём-то она промахнулась. И я упускаю некоторые вещи. И моя жена тоже кое-что упускает. И тогда вы начнёте проявлять милость друг к другу, чтобы сказать: "Я думаю, что они не правы в этом, но эй, я не Бог, и я знаю, что делаю много чего неправильно".



Итак, для меня христианство не было связано с лицемерием, хотя лицемерие существует, и я лично нахожу его отвратительным. Когда вы видите проповедников, которые зарабатывают миллионы долларов и выпрашивают деньги, это не похоже на христианство. Когда вы видите таких вот проповедников, которые говорят о "налаживании своей жизни", но при этом заводят романы и нанимают проституток, мне хочется ударить их по яйцам. Это отвратительно, но это учит тебя проявлять милость к другим людям, потому что другие люди такие же испорченные, как и я».







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