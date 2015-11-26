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Лидер SKILLET удивлён словами Байдена про четвёртое июля



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Лидер SKILLET John Cooper сказал, что несколько поставлен в тупик планами Джо Байдена к четвёртому июля вернуться к нормальной жизни:

«Президент Байден толкнул речь про локдаун. И я один одурачен эти словами? Я и так поставлен в тупик с тем, что происходит, и как... Остальные так же или нет?

Я смотрю на цифры COVID... И я сошёл с ума? Я вполне мог, но... я смотрю на эти цифры и... если меня не обманывают глаза, то они падают как сумасшедшие. Я говорю не только о данных о смертях, но и о тех, кто им заразился, о количестве больных — они все снижаются со скоростью света. Они заявляют, что вакцина работает намного лучше, чем о ней все думают. Я не вакцинирован, но я знаю, что многие это уже сделали. И все цифры говорят о 94 с лишним процентах. И это вроде как положительные новости. Потом появляется Байден и говорит: "Ребята, мы должны пройти через это. Должно быть хорошо. И мы должны надеяться. И мы все вернёмся". Так что он произнёс такую воодушевляющую [речь]. А потом он сказал: "Вот что мы пытаемся сделать: 4 июля, если всё пойдет хорошо, вы можете пригласить нескольких членов семьи, чтобы собраться за столом на улице". А потом добавляет: "Небольшой группой". [Смеётся].

Я не знаю, что это значит. Я так запутался, потому что мы не можем получить реальную информацию. Нас постоянно обманывают. Почему? Потому что все лгут. У всех есть повестка дня на ТВ. Они просто кормят тебя пропагандой и всё».

SKILLET





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