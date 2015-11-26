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Skillet

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Лидер SKILLET: «Рок-н-ролл не принадлежит Дьяволу, музыка принадлежит Богу!»



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JOHN COOPER в рамках недавнего интервью рассказал о критике, которой он и его коллеги по группе подвергаются за то, что иногда делят сцену с «ужасно нехристианскими» исполнителями на различных рок-фестивалях по всей стране:

«Есть люди, которые критикуют, и, честно говоря, я даже не возражаю против этого. Мне даже в голову не приходило, что это может меня беспокоить, просто потому что я думаю: "Эй, они не понимают этого, и им это не нужно"... Так что я на самом деле не возражаю против подобного.

Мое видение таково: частично новый альбом SKILLET "Dominion", с моей точки зрения, о культурном мандате; частично, и я знаю, что не все христиане согласны с этим, кстати, но это просто моя фишка, я верю, что каждая область жизни, каждый квадратик, каждый уголок принадлежит Христу. Я верю, что рок-н-ролл и искусство не принадлежат Дьяволу. Дьявол мог использовать это, он мог извратить или украсть что-то — что Дьявол, конечно, и делает; он приходит и пытается сделать что-то похожее на то, что делает Бог, верно? Но он хочет украсть славу, он искажает её и извращает. Я верю, что искусство принадлежит Богу. Музыка принадлежит Богу. Она для Его славы. И поэтому, когда я создаю искусство, когда выхожу и играю музыку, я верю, что это возвращает что-то назад, возвращает это под власть Господа Иисуса Христа. Всё это принадлежит Ему. Это предназначено для Его славы. Этот мир не принадлежит Дьяволу. Но не все с этим согласны.

Что касается групп, то у меня прекрасные дружеские отношения со многими атеистическими рок-н-ролльными певцами, которые проявили ко мне массу уважения и дружеского отношения. Меня очень уважают люди, некоторые из которых являются атеистами и не знают, что они ненавидят Евангелие. Некоторые из них — атеисты, и их я бы назвал "сердитыми атеистами". Они знают, что ненавидят Евангелие, они активно воюют с ним. Некоторые из них просто атеисты и не хотят воевать. Даже с теми злобными атеистами, которых я встречал, мы ладили, они всегда относились ко мне с уважением и всегда говорили: "John, мне нравится твоя музыка, потому что ты поёшь о том, во что веришь, а это то, что делает искусство настоящим". И я бы ответил им так же — некоторые христиане обижаются на это — но даже если песня оскорбляет меня, когда она искренняя, я признаю, что это настоящее искусство; оно провокационное и заставляет задуматься. Это не значит, что я хочу её слушать; это не значит, что я хочу, чтобы её слушали мои дети; это просто признание того, что они делают качественную музыку. Более глубокая тема заключается в том, что в конце концов, так или иначе, Бог получит славу за это. Даже для тех, кто его ненавидит, Бог найдёт — в своей неисповедимой воле он найдёт способ поставить людей на колени, и слава достанется ему... Так что вот такой у меня взгляд на ситуацию. У меня есть прекрасные друзья в этом мире, и 99 процентов из них проявили ко мне невероятное уважение и дружбу».

SKILLET





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