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Skillet

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26 июн 2020 : 		 Обновленная версия от SKILLET

12 апр 2020 : 		 Миллиард прослушиваний для SKILLET

11 апр 2020 : 		 Игра от SKILLET

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Вокалист SKILLET: «Иисус никогда меня не разочаровывал»



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John Cooper в недавнем интервью рассказал о том, что посвятил себя Иисусу в пять лет:

«Моя мама была помешана на Иисусе. Это единственное слово, которое я могу использовать, чтобы описать её. Я думаю, большинство людей в наши дни знают, что такое "Иисус-фрик", верно? Фанатично преданный Иисусу. С тех пор, как я себя помню, с двух [или] трёх лет, я помню, как моя мама подходила к людям в продуктовом магазине: "Могу я рассказать вам об Иисусе? Незнакомым людям. Я чувствую, что мне нужно о чём-то помолиться за вас. Есть ли что-нибудь, о чём бы вы хотели, чтобы я помолилась? И у меня было преимущество заучивания Священного Писания с тех пор, как я был ещё ребёнком, то есть с трёх лет. У меня был старший брат, он был старше меня на четыре года. И каждый день, перед тем как он уходил в школу, я садился за стол с мамой и старшим братом, и мама читала Библию. Мы читали по притче в день, и мы должны были заучивать Священное Писание. Мы должны были молиться. И эти вещи остались со мной на всю жизнь. И я отдался Христу, когда мне было пять лет.

Я был в своей комнате; я был один. У меня было ощущение, что кто-то находится в моей комнате, и в моей голове прозвучали слова — не очень отчётливо: "Тебе нужно отдать своё сердце Иисусу". И, конечно, я знал, что Иисус умер за меня, я знал, что я грешник, — всё это я знал из маминых наставлений. Так что я просто был в своей спальне и сказал: "Хорошо, Иисус, я отдаю своё сердце Тебе". И я помню, как подумал: "Мне кажется, что этого недостаточно, чтобы понять, насколько это реальный момент". И я просто помню, как сказал: "Иисус, ты мой босс". Это было слово, которое использовали мои родители. И я просто понял, что Иисус — мой босс. И в конце концов это действительно по-детски глубокое богословие Господства Христа. Вот кто Он: Он босс. То, что говорит Христос, истинно. То, что говорит Христос, — это реальность. То, что говорит Христос, вы делаете, потому что это правильно. Ты приводишь себя в соответствие со Словом Божьим. Так он стал моим боссом в детстве, и он никогда меня не подводил».

SKILLET





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