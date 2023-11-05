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Лидер SKILLET: «Америка на грани развала!»



John Cooper, фронтмен и басист номинированной на премию "Грэмми" христианской рок-группы SKILLET, высказал свое мнение по поводу прошедшей в прошлом месяце церемонии вручения премии Dove Awards, на которой несколько христианских музыкантов появились в костюмах драг-квин.



Бывший автор-исполнитель группы CAEDMON'S CALL Derek Webb пришел на церемонию вручения наград в области христианской музыки 17 октября в платье, вместе с известным христианским исполнителем Semler и драг-квин Flamy Grant. В социальных сетях Webb опубликовал фотографию трио с подписью: "54-я ежегодная премия " Dove Awards", вот мы и пришли".



В программе One America News Network, Cooper сказал по этому поводу:



«Что ж, у меня есть хорошие и плохие новости. Хорошая новость заключается в следующем: мы знаем, что Бог обещает, что если мы покаемся, воззовем к Господу, то Он исцелит нашу землю. Плохая новость заключается в том, что, как все знают, Америка действительно находится на грани разрушения. И я верю, что это разрушение происходит потому, что христианская церковь не ведет себя как христианская церковь.



Поэтому я уже давно бью в колокол христианской музыки. В христианской музыке много компромиссов, как и в христианстве в целом. Но я хочу быть очень, очень объективным. Я не уверен, что "Doves" действительно принимали их у себя. Я не уверен, что они их пригласили. Я не думаю, что они это одобрили. Я думаю, что это были просто билеты — любой может купить билеты и прийти. Поэтому я хочу сказать про " Doves". Я не верю, что это происходит. Однако индустрия не очень хорошо работает над тем, чтобы прояснить, что именно мы готовы сказать, что это нормально, а что мы готовы сказать, что на самом деле не нормально, и нам пора разделиться. И я говорю это потому, что в данный момент некоторые из крупнейших христианских певцов, исполняющих богослужения в мире, публикуют материалы, в которых открыто высказываются за выбор. Они рекламируют кандидатов, выступающих за выбор, за аборты, сексуальные действия в социальных сетях. Мы видим множество запутанных и/или утверждающих позиций в отношении ЛГБТ со стороны лидеров поклонения, сторонников БЛМ и т.д. В своей новой книге я даже привожу несколько примеров. Один из них, который показался мне наиболее вопиющим, — это лидер служения, который порицал христиан за то, как они называют, "Лию Томас", которая является транс-идентификацией, биологическим мужчиной, пловцом, он сказал: "Если вы называете его мужчиной, вы проявляете ненависть. Бог будет судить тебя за это".



Так что сейчас вы имеете дело с тем фактом, что многие христианские музыканты, представители индустрии, очень сильно запутались в том, что говорит Библия. И я просто хочу сказать этому музыканту: на самом деле, это ты вызываешь ненависть, запутывая мир. Это ты вызываешь ненависть, отвергая созданный Богом порядок и называя то, что праведно, нечестием, а нечестие — праведностью. Исаия предупреждает нас об этом. Горе тем, кто меняет добро на зло и зло на добро". Нам предстоит проделать большую работу в этой сфере».



Через два дня после церемонии награждения Webb защитил свой выбор наряда в видеосообщении.



«Как цисгендерный, натуральный, белый мужчина, я вхожу в подобную аудиторию, да и в любую другую, с невероятным количеством преимуществ и привилегий. Если я присутствую на мероприятии в качестве союзника друзей и коллег, я должен сделать все возможное, чтобы отказаться от этих привилегий на входе".



Если вы смотрите на моих близких не так, как вы смотрите на меня, значит, я не нахожусь на их стороне».



Оба музыканта — Webb и Flamy Grant — публично поддерживают ЛГБТК+ сообщество, при этом успешно занимаясь христианской музыкой. Flamy Grant — открытый гомосексуалист, который часто одевается в стиле драг-квин.







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