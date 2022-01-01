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*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 21
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Skillet

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Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов»



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John Cooper отреагировали на «утечку» в Politico, из которой следует, что большинство членов Верховного суда США проголосовало за отмену знакового решения 1973 года «Роу против Уэйда», которое установило право на аборт почти 50 лет назад.

Согласно сообщению Politico, проект был составлен судьёй Сэмюэлем Алито и распространён в феврале. Сообщается, что к Алито присоединились судьи Кларенс Томас и все три кандидата от бывшего президента Дональда Трампа — Нил Горсуч, Бретт Кавано и Эми Кони Барретт, а судьи Стивен Брейер, Элана Каган и Соня Сотомайор работали над возражениями. Было неясно, как проголосовал председатель Верховного суда Джон Робертс.

Музыкант записал 13-минутное видео, в котором, в частности, сказал:

«Если это действительно произойдет, это будет означать, что дело Роу против Уэйда будет перевернуто. Скажем так: об этом христиане молились буквально 50 лет. Хорошо, мы не можем преувеличить — 50 лет христиане молились об этом. Люди просили и умоляли Бога вмешаться. Такие люди, как моя мама, которая сейчас с Иисусом, молились, постились, ходили на молитвенные собрания, ходили и раздавали литературу в клиниках, где делали аборты, пытаясь спасти детей. Это была традиция, в которой я вырос. Люди в моей семье активно борются за сохранение жизни. Моя дочь работает волонтером в клинике по защите жизни, а в моей церкви есть молитвенное собрание по защите жизни, которое собирается каждый понедельник, неделя за неделей, год за годом. Люди умоляли и просили, чтобы это изменилось.

Это потрясающая новость, понимаете? На самом деле, мой тесть и моя теща были арестованы 20 лет назад за то, что стояли возле клиники по лечению абортов — конечно, мирно, но пытаясь раздавать литературу и тому подобное. Люди боролись за это десятилетиями!»




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