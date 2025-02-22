Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Туры становятся всё дороже, а доходов нет»

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все новости группы
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США
20 дек 2023 :
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Гитарист AVENGED SEVENFOLD о реакции на новый альбом
16 дек 2023 :
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AVENGED SEVENFOLD о туре
22 ноя 2023 :
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AVENGED SEVENFOLD о туре
7 окт 2023 :
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AVENGED SEVENFOLD затусили с PUSSY RIOT
22 сен 2023 :
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Новое видео AVENGED SEVENFOLD
28 авг 2023 :
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Сингл AVENGED SEVENFOLD получил третий платиновый статус
20 июл 2023 :
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AVENGED SEVENFOLD открыли тур
18 июл 2023 :
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Басист AVENGED SEVENFOLD о песне QUEEN "Bohemian Rhapsody": «Это музыкальный шедевр»
14 июл 2023 :
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Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «ИИ может лишь повторить, но не выйти за рамки»
10 июл 2023 :
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Басист AVENGED SEVENFOLD — о новом альбоме
2 июл 2023 :
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Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Ненавидеть наш новый альбом вполне нормально»
26 июн 2023 :
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Видео полного выступления AVENGED SEVENFOLD
22 июн 2023 :
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AVENGED SEVENFOLD о концерте в Лос-Анджелесе
15 июн 2023 :
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Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD
31 май 2023 :
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Видео полного выступления AVENGED SEVENFOLD
30 май 2023 :
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Басист AVENGED SEVENFOLD: «Мы всегда стараемся достичь того, чего еще не достигали»
22 май 2023 :
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Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD
14 май 2023 :
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Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD
13 май 2023 :
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Новая песня AVENGED SEVENFOLD
3 май 2023 :
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Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Стоимость нашего тура выросла на 2 миллиона»
25 апр 2023 :
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Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «На новом альбоме много крутых поворотов»
22 апр 2023 :
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AVENGED SEVENFOLD устроят предпрослушивание
28 мар 2023 :
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Вокалист AVENGED SEVENFOLD — о новом альбоме: «Мы входим и выходим»
14 мар 2023 :
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Новое видео AVENGED SEVENFOLD
1 ноя 2022 :
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Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Выпьем за 6!»
23 окт 2022 :
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Басист AVENGED SEVENFOLD хвалит продюсера
30 сен 2022 :
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AVENGED SEVENFOLD завершили сведение
24 апр 2022 :
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Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Альбом уже готов, но... Не готов»
16 мар 2022 :
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Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори гей»
10 фев 2022 :
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AVENGED SEVENFOLD записывались с оркестром из 78 человек
10 янв 2022 :
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Ждите на новом альбоме AVENGED SEVENFOLD влияние Канье Уэста
29 дек 2021 :
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Вокалист AVENGED SEVENFOLD — о новом альбоме
12 ноя 2021 :
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Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Мы выпустим альбом, когда будем готовы»
4 окт 2021 :
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AVENGED SEVENFOLD исполняют MISFITS
20 июл 2021 :
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Новый альбом AVENGED SEVENFOLD выйдет до лета
17 май 2021 :
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Басист AVENGED SEVENFOLD — о занятиях на карантине
11 май 2021 :
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Очередные успехи AVENGED SEVENFOLD
23 апр 2021 :
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AVENGED SEVENFOLD получили платину
23 мар 2021 :
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AVENGED SEVENFOLD получили платину
14 мар 2021 :
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Видео из студии AVENGED SEVENFOLD
2 мар 2021 :
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Вокалист AVENGED SEVENFOLD — о новом диске
23 фев 2021 :
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AVENGED SEVENFOLD в процессе записи
7 янв 2021 :
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AVENGED SEVENFOLD в процессе записи
8 окт 2020 :
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AVENGED SEVENFOLD работали над альбомом
21 июл 2020 :
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AVENGED SEVENFOLD — об Энио Морриконе
10 июн 2020 :
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AVENGED SEVENFOLD работают над новым материалом
5 июн 2020 :
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Вокалист AVENGED SEVENFOLD — о том, почему он за "Black Lives Matter"
18 янв 2020 :
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Новые релизы AVENGED SEVENFOLD
17 янв 2020 :
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Нереализованный трек AVENGED SEVENFOLD
1 янв 2020 :
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Музыканты AVENGED SEVENFOLD любят BILLIE EILISH
10 июл 2019 :
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Фронтмен AVENGED SEVENFOLD стал персонажем в компьютерной игре
21 ноя 2018 :
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Акустика от AVENGED SEVENFOLD
13 ноя 2018 :
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Вокалист AVENGED SEVENFOLD о вырванных из контекста фразах ради хайпа
9 ноя 2018 :
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Акустика от AVENGED SEVENFOLD
24 сен 2018 :
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AVENGED SEVENFOLD обновили новую песню
24 сен 2018 :
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Вокалист AVENGED SEVENFOLD о состоянии голоса
21 сен 2018 :
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Новое видео AVENGED SEVENFOLD
17 сен 2018 :
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Новая песня AVENGED SEVENFOLD
15 сен 2018 :
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Фрагмент нового трека AVENGED SEVENFOLD
13 сен 2018 :
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AVENGED SEVENFOLD выпустят ЕР с песнями для Call Of Duty
24 июл 2018 :
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AVENGED SEVENFOLD отменили тур
1 июн 2018 :
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AVENGED SEVENFOLD работают над песней к игре
23 мар 2018 :
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AVENGED SEVENFOLD могут начать работу осенью
28 янв 2018 :
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AVENGED SEVENFOLD не пойдут на Грэмми
18 янв 2018 :
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Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD
14 янв 2018 :
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Вокалистка HALESTORM присоединилась на сцене к AVENGED SEVENFOLD
9 дек 2017 :
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Акустика от AVENGED SEVENFOLD
6 дек 2017 :
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AVENGED SEVENFOLD выпустят акустический альбом
20 ноя 2017 :
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Гитарист AVENGED SEVENFOLD: «Если люди ненавидят то, что вы делаете, значит, вы делаете всё верно»
20 окт 2017 :
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Вокалист AVENGED SEVENFOLD доволен делюкс-версией последнего альбома
8 окт 2017 :
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Делюкс-издание AVENGED SEVENFOLD выйдет зимой
6 окт 2017 :
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Кавер-версия PINK FLOYD от AVENGED SEVENFOLD
8 сен 2017 :
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Кавер-версия THE ROLLING STONES от AVENGED SEVENFOLD
30 авг 2017 :
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AVENGED SEVENFOLD пойдут в суд зимой
26 авг 2017 :
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Кавер-версия THE BEACH BOYS от AVENGED SEVENFOLD
22 авг 2017 :
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Гитарист AVENGED SEVENFOLD о последнем альбоме: «Это наш панково-прогрессивный "Dark Side Of The Moon"»
4 авг 2017 :
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Кавер-версия DEL SHANNON от AVENGED SEVENFOLD
14 июл 2017 :
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Новая песня AVENGED SEVENFOLD
1 июл 2017 :
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Кавер-версия MR. BUNGLE от AVENGED SEVENFOLD
9 июн 2017 :
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Новое видео AVENGED SEVENFOLD
5 май 2017 :
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Гитарист AVENGED SEVENFOLD рад возвращению Zack'a к OZZY
26 апр 2017 :
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Новое видео AVENGED SEVENFOLD
21 апр 2017 :
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AVENGED SEVENFOLD сняли новый клип
24 мар 2017 :
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Гитарист AVENGED SEVENFOLD об участниках METALLICA
16 мар 2017 :
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Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD
2 мар 2017 :
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AVENGED SEVENFOLD на BBC Radio 1
22 фев 2017 :
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Один из работников погиб при разборе сцены AVENGED SEVENFOLD
13 фев 2017 :
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Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD
4 фев 2017 :
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Колыбельные от AVENGED SEVENFOLD
1 фев 2017 :
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Гитарист AVENGED SEVENFOLD о работниках лейбла: «Они просто конченые дураки»
20 янв 2017 :
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Гитарист AVENGED SEVENFOLD о Трампе
9 янв 2017 :
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AVENGED SEVENFOLD представили новую сцену
23 дек 2016 :
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AVENGED SEVENFOLD помогли работникам Team Rock
9 дек 2016 :
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AVENGED SEVENFOLD: «Мы немного ревнуем к METALLICA»
3 дек 2016 :
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AVENGED SEVENFOLD хотят запретить WARNER MUSIC выпуск сборника
23 ноя 2016 :
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Вокалист AVENGED SEVENFOLD о сборнике лучших песен
13 ноя 2016 :
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AVENGED SEVENFOLD пояснил, что имел ввиду говоря о «смешанных чувствах»
12 ноя 2016 :
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Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «У нас смешанные чувства от показателей в чартах»
7 ноя 2016 :
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AVENGED SEVENFOLD в чартах
28 окт 2016 :
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AVENGED SEVENFOLD в чартах
28 окт 2016 :
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AVENGED SEVENFOLD выступили на крыше
27 окт 2016 :
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Обложка и трек-лист нового альбома AVENGED SEVENFOLD
22 окт 2016 :
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Сборник AVENGED SEVENFOLD выйдет зимой
17 окт 2016 :
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AVENGED SEVENFOLD исполнили новую песню
13 окт 2016 :
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Новое видео AVENGED SEVENFOLD
28 сен 2016 :
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AVENGED SEVENFOLD не испугались погоды
20 сен 2016 :
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Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD
30 авг 2016 :
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Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD
19 авг 2016 :
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AVENGED SEVENFOLD впервые выступили с новым ударником
23 июн 2016 :
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Бывший барабанщик AVENGED SEVENFOLD рассказал подробности своего увольнения
2 апр 2016 :
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Фрагмент новой песни AVENGED SEVENFOLD
14 янв 2016 :
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AVENGED SEVENFOLD начнут запись в феврале
4 дек 2015 :
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Гитарист AVENGED SEVENFOLD о новом альбоме
7 ноя 2015 :
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Новая композиция AVENGED SEVENFOLD
7 ноя 2015 :
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Фрагмент трека AVENGED SEVENFOLD
5 ноя 2015 :
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AVENGED SEVENFOLD представили барабанщика
30 окт 2015 :
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Инструментальный трек AVENGED SEVENFOLD в Call Of Duty
2 окт 2015 :
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AVENGED SEVENFOLD нашли барабанщика больше года назад
24 июл 2015 :
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AVENGED SEVENFOLD расстались с барабанщиком
27 май 2015 :
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Тизер нового DVD AVENGED SEVENFOLD
31 янв 2015 :
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AVENGED SEVENFOLD не вернутся к металкору
31 окт 2014 :
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AVENGED SEVENFOLD планируют выпустить DVD
31 окт 2014 :
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ARIN ILEJAY: «Лучший барабанщик в истории хэви метала - LARS ULRICH"
27 окт 2014 :
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AVENGED SEVENFOLD приступят к сочинению летом
25 окт 2014 :
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Вокалист AVENGED SEVENFOLD учит играть в "Hail To The King: Deathbat"
16 сен 2014 :
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Трейлер новой игры AVENGED SEVENFOLD
28 авг 2014 :
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Новое старое видео AVENGED SEVENFOLD
29 июл 2014 :
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AVENGED SEVENFOLD не испытывают недостатка во вдохновении
23 июл 2014 :
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AVENGED SEVENFOLD вернули контроль над своим Twitter-аккаунтом
4 июл 2014 :
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Новое видео AVENGED SEVENFOLD
25 июн 2014 :
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Детали переиздания альбома AVENGED SEVENFOLD
24 июн 2014 :
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Превью саундтрека к игре AVENGED SEVENFOLD
11 июн 2014 :
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Профессиональное видео полного выступления AVENGED SEVENFOLD
15 май 2014 :
|
Видео полного выступления AVENGED SEVENFOLD
6 май 2014 :
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AVENGED SEVENFOLD о самоубийстве фаната
3 апр 2014 :
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AVENGED SEVENFOLD: сборы в Южной Америке
29 мар 2014 :
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AVENGED SEVENFOLD планируют переиздание первого альбома
25 фев 2014 :
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Видео полного выступления AVENGED SEVENFOLD
17 дек 2013 :
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Басист AVENGED SEVENFOLD: «Cравнение с METALLICA — это очень хороший комплимент!»
16 дек 2013 :
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Мультсериал от AVENGED SEVENFOLD
10 дек 2013 :
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Вокалист AVENGED SEVENFOLD о мультсериале и предстоящей игре
18 ноя 2013 :
|
Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Завистники, идите к чёрту!»
12 ноя 2013 :
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AVENGED SEVENFOLD в 'KROQ Presents Fright Night'
7 ноя 2013 :
|
Новое видео AVENGED SEVENFOLD
5 ноя 2013 :
|
Вокалист AVENGED SEVENFOLD о сравнениях с METALLICA
15 окт 2013 :
|
Вокалист AVENGED SEVENFOLD: "Robb Flynn тот старпер, который может говорить все, что хочет"
9 окт 2013 :
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Копируют ли AVENGED SEVENFOLD логотип MACHINE HEAD?
24 сен 2013 :
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Профессиональное видео всего выступления AVENGED SEVENFOLD
13 сен 2013 :
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Вокалист AVENGED SEVENFOLD ответил фронтмену MACHINE HEAD
12 сен 2013 :
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Вокалист MACHINE HEAD поздравил AVENGED SEVENFOLD с успехом их «кавер-альбома»
20 авг 2013 :
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Новый альбом AVENGED SEVENFOLD доступен для прослушивания
16 авг 2013 :
|
Новое видео AVENGED SEVENFOLD
14 авг 2013 :
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Трейлер к мультсериалу AVENGED SEVENFOLD
20 июл 2013 :
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AVENGED SEVENFOLD исполнили новую песню
16 июл 2013 :
|
Трек-лист нового альбома AVENGED SEVENFOLD
15 июл 2013 :
|
Новая песня AVENGED SEVENFOLD
8 июл 2013 :
|
Семпл новой песни AVENGED SEVENFOLD
2 июл 2013 :
|
Гитарист AVENGED SEVENFOLD о новом альбоме
27 июн 2013 :
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Новый альбом AVENGED SEVENFOLD выйдет в августе
11 июн 2013 :
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Фрагмент нового материала AVENGED SEVENFOLD
2 июн 2013 :
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AVENGED SEVENFOLD опубликовали видео из студии
10 май 2013 :
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Фрагмент нового материала AVENGED SEVENFOLD
10 янв 2013 :
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Вокалист AVENGED SEVENFOLD рассказал о съемках "Carry On"
21 дек 2012 :
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AVENGED SEVENFOLD начнут запись в январе
19 ноя 2012 :
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Вокалист AVENGED SEVENFOLD о новом альбоме
13 ноя 2012 :
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Клип AVENGED SEVENFOLD из новой Call Of Duty
7 ноя 2012 :
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Колыбельные AVENGED SEVENFOLD
10 окт 2012 :
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Участники AVENGED SEVENFOLD стали гостями на альбоме рэпера MACHINE GUN KELLY
25 сен 2012 :
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Новая песня AVENGED SEVENFOLD войдет в игру 'Call Of Duty: Black Ops II'
29 июн 2012 :
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AVENGED SEVENFOLD начнут работу над новым материалом осенью
20 мар 2012 :
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Mike Portnoy: «Если AVENGED SEVENFOLD когда-нибудь потребуются моя помощь или мои услуги, я с удовольствием помогу им снова»
23 дек 2011 :
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Вокалист AVENGED SEVENFOLD перенёс операцию на колене
8 сен 2011 :
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AVENGED SEVENFOLD собирают пожертвования для полиции и пожарных в память об 11 сентября
28 авг 2011 :
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Фронтмен AVENGED SEVENFOLD о новом барабанщике: “Он наш пацан”
24 авг 2011 :
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AVENGED SEVENFOLD пока что не собираются записывать новый альбом
28 июн 2011 :
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Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD
10 май 2011 :
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Новое видео AVENGED SEVENFOLD
9 май 2011 :
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Фронтмен AVENGED SEVENFOLD о "Not Ready To Die"
5 май 2011 :
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Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD
23 апр 2011 :
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DUFF MCKAGAN исполнил классику GUNS N' ROSES с AVENGED SEVENFOLD
22 апр 2011 :
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VINNIE PAUL исполнил классику PANTERA с AVENGED SEVENFOLD
1 апр 2011 :
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AVENGED SEVENFOLD впервые исполнили "Save Me"
27 янв 2011 :
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Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD
21 янв 2011 :
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Видео с первого выступления AVENGED SEVENFOLD с новым ударником
20 янв 2011 :
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AVENGED SEVENFOLD взяли барабанщика CONFIDE
22 дек 2010 :
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Менеджер AVENGED SEVENFOLD: «Было запланировано, что PORTNOY будет выступать с группой только в 2010-м»
20 дек 2010 :
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AVENGED SEVENFOLD: «Настало время найти другого барабанщика»
18 дек 2010 :
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Вокалист AVENGED SEVENFOLD: PORTNOY был «слишком рад» разрыву с DREAM THEATER
8 окт 2010 :
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MIKE PORTNOY: «Я останусь с AVENGED SEVENFOLD до конца альбомного цикла»
11 авг 2010 :
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Вокалист AVENGED SEVENFOLD о первом концерте нового тура
2 авг 2010 :
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Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD
26 июл 2010 :
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AVENGED SEVENFOLD впервые отыграли с барабанщиком DREAM THEATER
23 июл 2010 :
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Новая песня AVENGED SEVENFOLD
19 июл 2010 :
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Новое видео AVENGED SEVENFOLD без цензуры
17 июл 2010 :
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Новое видео AVENGED SEVENFOLD
16 июл 2010 :
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Официальное видео с лирикой от AVENGED SEVENFOLD
9 июл 2010 :
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Винил с новым альбомом AVENGED SEVENFOLD выйдет в сентябре
15 июн 2010 :
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Трек-лист и обложка нового альбома AVENGED SEVENFOLD
10 июн 2010 :
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Барабанщик AVENGED SEVENFOLD умер от случайной передозировки
7 июн 2010 :
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Детали лимитированного издания нового альбома AVENGED SEVENFOLD
31 май 2010 :
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Фронтмен AVENGED SEVENFOLD о новом сингле
11 май 2010 :
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Первый аудиосемпл AVENGED SEVENFOLD с барабанщиком DREAM THEATER
8 май 2010 :
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Новый сингл AVENGED SEVENFOLD выйдет в мае
20 апр 2010 :
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AVENGED SEVENFOLD завершили запись альбома
18 фев 2010 :
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AVENGED SEVENFOLD пригласили барабанщика DREAM THEATER для записи нового альбома
29 дек 2009 :
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Ударник AVENGED SEVENFOLD найден мертвым
16 ноя 2009 :
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AVENGED SEVENFOLD работают над «самым личным и эпичном альбомом»
12 авг 2008 :
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Концертный альбом от AVENGED SEVENFOLD
6 апр 2008 :
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AVENGED SEVENFOLD запишут для DVD концерт в Лонг Бич
21 мар 2008 :
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AVENGED SEVENFOLD запишут один из концертов для выпуска DVD
27 янв 2008 :
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AVENGED SEVENFOLD выступят на разогреве IRON MAIDEN в Европе
14 сен 2007 :
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Новый сингл AVENGED SEVENFOLD на следующей неделе
6 сен 2007 :
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Обложка нового альбома AVENGED SEVENFOLD
30 авг 2007 :
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Выход нового альбома AVENGED SEVENFOLD задерживается
19 авг 2007 :
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Доступен фрагмент новой песни AVENGED SEVENFOLD
13 авг 2007 :
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Трек-лист и тизер нового альбома AVENGED SEVENFOLD
5 июл 2007 :
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AVENGED SEVENFOLD выпустят концертный DVD
7 июн 2007 :
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AVENGED SEVENFOLD выпускают DVD в июле
1 июл 2006 :
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Опубликован видеоклип AVENGED SEVENFOLD "Seize The Day"
5 июн 2006 :
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Опубликован кавер PANTERA "Walk" в исполнении AVENGED SEVENFOLD
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22 фев 2025
Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Туры становятся всё дороже, а доходов нет»
M. Shadows в интервью Bradley Hall рассказал о реалиях гастролей после пандемии, включая возросшие расходы на передвижение — бензин, гастрольные автобусы, гостиницы и перелёты:
«Это настоящее безумие, потому что когда вы достигаете нашего уровня, все в команде — люди из списка „А“, и их всех тянет в разные стороны, так что все они зарабатывают большие деньги. Больше грузовиков, больше водителей, больше бензина, больше путешествий. И мы уже видим, как многие группы отменяют туры. Вы увидите гораздо больше. Потому что я знаю, к чему всё идёт. Я знаю, сколько мы зарабатываем. И я знаю, что для нас это невероятно сложно. Если только вы не сможете организовать что-то такое, что удержит вас в одном городе и не заставит много двигаться, а также удержит вас в местах, где вы можете играть несколько вечеров, тогда вы сможете заниматься подобными задачами... Например, одной из главных причин, почему мы ездим во столько разных стран, является то, что мы можем приехать в те же самые страны и заработать очень мало или вообще не заработать, или мы можем поехать в новые страны и заработать очень мало или вообще не заработать. Так что идея была такой: "Давайте развивать группу".
В своё время мы начинали в Индонезии, которая сейчас является вторым по величине рынком. Когда мы приехали туда в мае, это был наш самый большой рынок, на самом деле там было больше слушателей, чем в Америке. Но в Индонезии мы добились невероятных успехов. Раньше мы приезжали туда, и никто на лейбле не поддерживал это, не беспокоился об этом, потому что они не могли продавать диски. У них не было денег, чтобы покупать диски, или у них не было возможности их выпускать, или люди просто не покупали музыку на физических носителях. С изменениями в получении оплаты через потоковые сервисы вы можете увеличить количество стран третьего мира, стран второго мира, мест, которые традиционно не могли позволить себе купить что-то в вашем веб-магазине или приобрести компакт-диск, потому что один стрим в Индонезии — это то же самое, что один стрим в Лос-Анджелесе. И чем больше вы расширяете глобальную координацию и добираетесь до тех мест, которые, возможно, не так часто знакомятся с западной музыкой — я бы упомянул Индию, место, находящееся в полном отрыве от того, что мы все делаем в Европе и Америке, тем лучше. Там есть фанаты, но пока это не так заметно, так как группы туда не ездят, и всё это ещё не развито. Это напоминает мне Индонезию 10 лет назад или 15 лет назад. Я считаю, что если продолжать ездить в подобные места, открывать новые рынки и демонстрировать там свои возможности, то если вы сможете привлечь весь мир к стримингу, это восполнит тот пробел, которого нам не хватало в 1990-х и начале 2000-х, когда лейблы и все остальные не обращали внимания на подобные территории, потому что там не было денег, которые можно было бы получить.
Так что это одна из тех проблем. Опять же, возвращаясь к гастролям, — гастроли сейчас очень трудны для групп. Их почти невозможно проводить. К тому же сейчас наблюдается большой спад в продаже билетов. Люди оказались в шоке от цен на билеты, из-за гастролей, из-за инфляции, так что всё это накладывается друг на друга. А ещё есть такие люди, которые очень расстроены ценами на билеты, и я их понимаю. Это просто безумие — пойти посмотреть на пару групп и заплатить за это пять-шесть сотен баксов, или если это кантри-артисты, то тысячу долларов, если Тейлор Свифт, то 3200 долларов, или сколько там. И есть ряд аргументов в пользу того, что люди не понимают, как работает продажа билетов в музыкальном бизнесе, они обвиняют и показывают пальцем, но на самом деле всё сводится к инфляции, к росту цен, к тому, что стало намного сложнее передвигаться, и если вы подумаете о каждом аспекте жизни гастролирующей группы, то всё это становится всё более невозможным. И вы должны задуматься, что если не будет дисков, поступающих на лейбл, то не будет и гастрольной поддержки. Они больше не зарабатывают такие деньги. Если так подумать, ситуация складывается довольно плачевная. Вот почему приходится выбирать, что делать».
M. Shadows также рассказал о концепции динамического ценообразования применительно к концертам, когда цены корректируются для получения максимальной прибыли и формирования поведения потребителей. Компания Ticketmaster, принадлежащая американскому гиганту индустрии развлечений Live Nation, защищает свою модель динамического ценообразования, подобную той, что используют отели и авиакомпании, — и заявляет, что она призвана препятствовать перепродаже билетов, устанавливая цены ближе к рыночной стоимости. Компания утверждает, что плата за «востребованные» билеты заранее согласовывается с артистами и их менеджментом.
«Если бы я сейчас привёл цифры и показал вам, сколько мы зарабатываем на концертах и сколько это стоит, думаю, вы бы сказали: "Вы шутите? Как вы можете получать столько денег, и при этом никто из участников группы ничего не зарабатывает?" И вы бы подумали: "В этой цепочке присутствует тот, кто всё только портит". Но это правда. Не стоит даже говорить об этом, это просто бессмысленно. Но просто знайте: чтобы набрать 38 человек в команду, нужны колоссальные суммы... Чтобы стать хедлайнером Rock In Rio, нужно устроить шоу. У вас должно быть шоу, и все должны прилететь, и у них нет нужной пиротехники, и поэтому приходится везти её из Германии, потому что у них нет того, что нужно в Бразилии. А ещё четыре или пять дней подготовки и отели. Это превращается в настоящее безумие. И ещё я думаю, что люди не хотят замечать, что мы живём в капиталистическом обществе, где есть две вещи. Артисты хотят получать компенсацию в размере справедливой рыночной стоимости их работы. Это значит, что если в зале две тысячи мест, то артист может быть очень милым, брать 50 баксов и не зарабатывать, или же делать немного другое, потому что ему просто хочется этим заниматься. А потом появляется посредник, который сможет продать несколько сотен таких билетов по цене до тысячи долларов, потому что найдутся фанаты, которые заплатят тысячу долларов. Динамическое ценообразование вообще появилось потому, что артист и менеджмент решили: "Почему перекупщик зарабатывает в 10 раз больше, чем артист, выступающий на сцене? Есть столько-то билетов, которые будут проданы за столько-то. Почему мы не берём столько же?" И тогда Ticketmaster создал инструмент, который позволяет артистам выбирать динамическое ценообразование. Теперь совершенно ясно, что Ticketmaster создал инструмент, позволяющий артистам принимать участие в этом. Это не Ticketmaster забирает всю прибыль. Это артисты. А артисты любят прятаться за Live Nation и Ticketmaster и говорить: "Мы и понятия не имели. Не можем поверить".
На самом деле если спросить большинство людей и поинтересоваться: "Если кто-то покупает билет за тысячу долларов, вы хотите, чтобы деньги ушли перекупщику или артисту?", большинство людей ответит: "Мы хотим, чтобы они ушли артисту". Но они также не хотят, чтобы цена на билет была настолько высокой. А ещё они не хотят, чтобы вы лишили их возможности перепродать билет, потому что это очень не по-американски. Когда вы покупаете Range Rover, вам не говорят, что вы не можете его перепродать. Когда вы покупаете дом, вам не говорят: "Его нельзя перепродать. Извините. Рынок жилья слишком раздут. Вам нельзя перепродавать свой дом". Так и с билетами — мы даём вам что-то, что вы уже купили. И если мы говорим вам, что вы не можете перепродать это, то это неэтично. Так что есть множество мелких аргументов, макро- и микроспоров по поводу всего этого. И именно это происходит. В конце концов цены на билеты растут, когда кто-то в очереди видит, что слишком много людей, и они повышают цены до тех пор, пока люди не перестают покупать. И это в музыкальной индустрии называется справедливой рыночной стоимостью.
Думаю, что люди согласятся с этой мыслью. Им просто не нравится, когда подобное происходит с ними. И поэтому мы находимся в такой ситуации. И я говорю это не для того, чтобы они злились. Просто это происходит на самом деле... И если люди могут себе это позволить, то артист предпочтёт видеть в этом плюсы, нежели человека, который купил 20 билетов в первом ряду и теперь пытается перепродать их всем вашим самым лучшим фанатам».
На вопрос, улучшится или ухудшится ситуация для гастролирующих групп в будущем, или это невозможно предугадать, он ответил:
«Трудно сказать, потому что сейчас кажется, что всё полностью вышло из-под контроля. Казалось бы, что может помочь нам вернуться? Регулирование ценообразования? Снижение инфляции? А снизить инфляцию очень сложно, потому что как потом заставить людей снизить цены? И это касается многих экономических аспектов, а не только музыкальных групп. Потому что для того, чтобы группы снизили свои цены, придётся снизить цены на отели, перелёты, бензин, рабочую силу. Так что для того, чтобы группа снизила свои расходы, должно произойти очень много событий. Аренда оборудования, освещение, постановка, место проведения концерта, аренда... Много всего должно произойти, чтобы их расходы снизились. А может, людям просто нужно перестать ходить на концерты, и тогда всё встанет на свои места.
Я правда не знаю, какой есть выход из сложившейся ситуации, но знаю, что при таком бешеном росте цен на билеты для фанатов они только подорожают, что лишь дополнит расходы артистов. И тогда артисты перестанут ездить в турне, что вы уже наблюдаете. Вы уже можете увидеть, как артисты выставляют билеты на продажу и отменяют тур. И это самый распространённый сейчас трюк в музыке: выставляешь сумасшедшую цену, устраиваешь фестиваль, а если он не раскупается в течение первого дня или двух, отменяешь фестиваль, потому что эти деньги идут на оплату всех исполнителей и на то, чтобы они могли всё это организовать. Лучше сразу перестраховаться. В последнее время мы это и наблюдаем. Поэтому люди поступают именно так. И всё это просто нездорово. Вот почему, повторюсь, лучшим образом мышления должен быть совершенно другой настрой — не ввязываться во всё это и просто ехать туда, куда вы хотите. Буду ли я там счастлив? Хотим ли мы поразить фанатов, которые никогда нас не видели? Круто. Заработаем ли мы денег? Нет. Но что мы получим от этого? Мы окажемся перед людьми, которые никогда не видели нас, никогда не думали, что увидят, и, надеюсь, это распространится в мире стриминга и заложит фундамент для того, чтобы через пять лет мы вернулись, и, возможно, тогда будет немного больше людей. Нужно думать о макропроцессах... Не доводите себя до беды. Не надо ехать в Европу на шесть недель, отрываться от семьи, не зарабатывая денег, может быть, теряя их, и в основном выступать в тех же городах, где вы играли 25 лет. Необходимо изменить своё мышление. Вы должны освободиться от этого и просто решить: "Нам это не нужно. Мне всё равно. Мы не будем этого делать"».
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Хотя ....кто это вообще?...нытик
Ни одной песни и альбома этой группы странной не заинтересовало
номинант на Шляпу Года не иначе :-)
Глянул я цены на билеты на 40-летие Арии и дичайше охуел, но если так подумать и оценить, насколько дороже стало вообще всё, то удивительного ничего нет.