22 фев 2025



Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Туры становятся всё дороже, а доходов нет»



M. Shadows в интервью Bradley Hall рассказал о реалиях гастролей после пандемии, включая возросшие расходы на передвижение — бензин, гастрольные автобусы, гостиницы и перелёты:



«Это настоящее безумие, потому что когда вы достигаете нашего уровня, все в команде — люди из списка „А“, и их всех тянет в разные стороны, так что все они зарабатывают большие деньги. Больше грузовиков, больше водителей, больше бензина, больше путешествий. И мы уже видим, как многие группы отменяют туры. Вы увидите гораздо больше. Потому что я знаю, к чему всё идёт. Я знаю, сколько мы зарабатываем. И я знаю, что для нас это невероятно сложно. Если только вы не сможете организовать что-то такое, что удержит вас в одном городе и не заставит много двигаться, а также удержит вас в местах, где вы можете играть несколько вечеров, тогда вы сможете заниматься подобными задачами... Например, одной из главных причин, почему мы ездим во столько разных стран, является то, что мы можем приехать в те же самые страны и заработать очень мало или вообще не заработать, или мы можем поехать в новые страны и заработать очень мало или вообще не заработать. Так что идея была такой: "Давайте развивать группу".



В своё время мы начинали в Индонезии, которая сейчас является вторым по величине рынком. Когда мы приехали туда в мае, это был наш самый большой рынок, на самом деле там было больше слушателей, чем в Америке. Но в Индонезии мы добились невероятных успехов. Раньше мы приезжали туда, и никто на лейбле не поддерживал это, не беспокоился об этом, потому что они не могли продавать диски. У них не было денег, чтобы покупать диски, или у них не было возможности их выпускать, или люди просто не покупали музыку на физических носителях. С изменениями в получении оплаты через потоковые сервисы вы можете увеличить количество стран третьего мира, стран второго мира, мест, которые традиционно не могли позволить себе купить что-то в вашем веб-магазине или приобрести компакт-диск, потому что один стрим в Индонезии — это то же самое, что один стрим в Лос-Анджелесе. И чем больше вы расширяете глобальную координацию и добираетесь до тех мест, которые, возможно, не так часто знакомятся с западной музыкой — я бы упомянул Индию, место, находящееся в полном отрыве от того, что мы все делаем в Европе и Америке, тем лучше. Там есть фанаты, но пока это не так заметно, так как группы туда не ездят, и всё это ещё не развито. Это напоминает мне Индонезию 10 лет назад или 15 лет назад. Я считаю, что если продолжать ездить в подобные места, открывать новые рынки и демонстрировать там свои возможности, то если вы сможете привлечь весь мир к стримингу, это восполнит тот пробел, которого нам не хватало в 1990-х и начале 2000-х, когда лейблы и все остальные не обращали внимания на подобные территории, потому что там не было денег, которые можно было бы получить.



Так что это одна из тех проблем. Опять же, возвращаясь к гастролям, — гастроли сейчас очень трудны для групп. Их почти невозможно проводить. К тому же сейчас наблюдается большой спад в продаже билетов. Люди оказались в шоке от цен на билеты, из-за гастролей, из-за инфляции, так что всё это накладывается друг на друга. А ещё есть такие люди, которые очень расстроены ценами на билеты, и я их понимаю. Это просто безумие — пойти посмотреть на пару групп и заплатить за это пять-шесть сотен баксов, или если это кантри-артисты, то тысячу долларов, если Тейлор Свифт, то 3200 долларов, или сколько там. И есть ряд аргументов в пользу того, что люди не понимают, как работает продажа билетов в музыкальном бизнесе, они обвиняют и показывают пальцем, но на самом деле всё сводится к инфляции, к росту цен, к тому, что стало намного сложнее передвигаться, и если вы подумаете о каждом аспекте жизни гастролирующей группы, то всё это становится всё более невозможным. И вы должны задуматься, что если не будет дисков, поступающих на лейбл, то не будет и гастрольной поддержки. Они больше не зарабатывают такие деньги. Если так подумать, ситуация складывается довольно плачевная. Вот почему приходится выбирать, что делать».



M. Shadows также рассказал о концепции динамического ценообразования применительно к концертам, когда цены корректируются для получения максимальной прибыли и формирования поведения потребителей. Компания Ticketmaster, принадлежащая американскому гиганту индустрии развлечений Live Nation, защищает свою модель динамического ценообразования, подобную той, что используют отели и авиакомпании, — и заявляет, что она призвана препятствовать перепродаже билетов, устанавливая цены ближе к рыночной стоимости. Компания утверждает, что плата за «востребованные» билеты заранее согласовывается с артистами и их менеджментом.



«Если бы я сейчас привёл цифры и показал вам, сколько мы зарабатываем на концертах и сколько это стоит, думаю, вы бы сказали: "Вы шутите? Как вы можете получать столько денег, и при этом никто из участников группы ничего не зарабатывает?" И вы бы подумали: "В этой цепочке присутствует тот, кто всё только портит". Но это правда. Не стоит даже говорить об этом, это просто бессмысленно. Но просто знайте: чтобы набрать 38 человек в команду, нужны колоссальные суммы... Чтобы стать хедлайнером Rock In Rio, нужно устроить шоу. У вас должно быть шоу, и все должны прилететь, и у них нет нужной пиротехники, и поэтому приходится везти её из Германии, потому что у них нет того, что нужно в Бразилии. А ещё четыре или пять дней подготовки и отели. Это превращается в настоящее безумие. И ещё я думаю, что люди не хотят замечать, что мы живём в капиталистическом обществе, где есть две вещи. Артисты хотят получать компенсацию в размере справедливой рыночной стоимости их работы. Это значит, что если в зале две тысячи мест, то артист может быть очень милым, брать 50 баксов и не зарабатывать, или же делать немного другое, потому что ему просто хочется этим заниматься. А потом появляется посредник, который сможет продать несколько сотен таких билетов по цене до тысячи долларов, потому что найдутся фанаты, которые заплатят тысячу долларов. Динамическое ценообразование вообще появилось потому, что артист и менеджмент решили: "Почему перекупщик зарабатывает в 10 раз больше, чем артист, выступающий на сцене? Есть столько-то билетов, которые будут проданы за столько-то. Почему мы не берём столько же?" И тогда Ticketmaster создал инструмент, который позволяет артистам выбирать динамическое ценообразование. Теперь совершенно ясно, что Ticketmaster создал инструмент, позволяющий артистам принимать участие в этом. Это не Ticketmaster забирает всю прибыль. Это артисты. А артисты любят прятаться за Live Nation и Ticketmaster и говорить: "Мы и понятия не имели. Не можем поверить".



На самом деле если спросить большинство людей и поинтересоваться: "Если кто-то покупает билет за тысячу долларов, вы хотите, чтобы деньги ушли перекупщику или артисту?", большинство людей ответит: "Мы хотим, чтобы они ушли артисту". Но они также не хотят, чтобы цена на билет была настолько высокой. А ещё они не хотят, чтобы вы лишили их возможности перепродать билет, потому что это очень не по-американски. Когда вы покупаете Range Rover, вам не говорят, что вы не можете его перепродать. Когда вы покупаете дом, вам не говорят: "Его нельзя перепродать. Извините. Рынок жилья слишком раздут. Вам нельзя перепродавать свой дом". Так и с билетами — мы даём вам что-то, что вы уже купили. И если мы говорим вам, что вы не можете перепродать это, то это неэтично. Так что есть множество мелких аргументов, макро- и микроспоров по поводу всего этого. И именно это происходит. В конце концов цены на билеты растут, когда кто-то в очереди видит, что слишком много людей, и они повышают цены до тех пор, пока люди не перестают покупать. И это в музыкальной индустрии называется справедливой рыночной стоимостью.



Думаю, что люди согласятся с этой мыслью. Им просто не нравится, когда подобное происходит с ними. И поэтому мы находимся в такой ситуации. И я говорю это не для того, чтобы они злились. Просто это происходит на самом деле... И если люди могут себе это позволить, то артист предпочтёт видеть в этом плюсы, нежели человека, который купил 20 билетов в первом ряду и теперь пытается перепродать их всем вашим самым лучшим фанатам».



На вопрос, улучшится или ухудшится ситуация для гастролирующих групп в будущем, или это невозможно предугадать, он ответил:



«Трудно сказать, потому что сейчас кажется, что всё полностью вышло из-под контроля. Казалось бы, что может помочь нам вернуться? Регулирование ценообразования? Снижение инфляции? А снизить инфляцию очень сложно, потому что как потом заставить людей снизить цены? И это касается многих экономических аспектов, а не только музыкальных групп. Потому что для того, чтобы группы снизили свои цены, придётся снизить цены на отели, перелёты, бензин, рабочую силу. Так что для того, чтобы группа снизила свои расходы, должно произойти очень много событий. Аренда оборудования, освещение, постановка, место проведения концерта, аренда... Много всего должно произойти, чтобы их расходы снизились. А может, людям просто нужно перестать ходить на концерты, и тогда всё встанет на свои места.



Я правда не знаю, какой есть выход из сложившейся ситуации, но знаю, что при таком бешеном росте цен на билеты для фанатов они только подорожают, что лишь дополнит расходы артистов. И тогда артисты перестанут ездить в турне, что вы уже наблюдаете. Вы уже можете увидеть, как артисты выставляют билеты на продажу и отменяют тур. И это самый распространённый сейчас трюк в музыке: выставляешь сумасшедшую цену, устраиваешь фестиваль, а если он не раскупается в течение первого дня или двух, отменяешь фестиваль, потому что эти деньги идут на оплату всех исполнителей и на то, чтобы они могли всё это организовать. Лучше сразу перестраховаться. В последнее время мы это и наблюдаем. Поэтому люди поступают именно так. И всё это просто нездорово. Вот почему, повторюсь, лучшим образом мышления должен быть совершенно другой настрой — не ввязываться во всё это и просто ехать туда, куда вы хотите. Буду ли я там счастлив? Хотим ли мы поразить фанатов, которые никогда нас не видели? Круто. Заработаем ли мы денег? Нет. Но что мы получим от этого? Мы окажемся перед людьми, которые никогда не видели нас, никогда не думали, что увидят, и, надеюсь, это распространится в мире стриминга и заложит фундамент для того, чтобы через пять лет мы вернулись, и, возможно, тогда будет немного больше людей. Нужно думать о макропроцессах... Не доводите себя до беды. Не надо ехать в Европу на шесть недель, отрываться от семьи, не зарабатывая денег, может быть, теряя их, и в основном выступать в тех же городах, где вы играли 25 лет. Необходимо изменить своё мышление. Вы должны освободиться от этого и просто решить: "Нам это не нужно. Мне всё равно. Мы не будем этого делать"».







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