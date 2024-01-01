сегодня



Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Нам очень повезло»



Вокалист AVENGED SEVENFOLD M. Shadows в недавнем интервью прокомментировал рост группы от выступлений в маленьких клубах до больших арен:



«Это похоже на мечту, но всегда есть некая "Северная звезда" — возможность никогда не становиться жертвой порабощения аудиторией, продолжать сочинять то, что хочется, и понимать, что в конечном итоге, если ты верен себе, верен музыке и своей "Северной звезде", которая есть ты сам, то все получится. Послушайте, люди постоянно так делают, и у них ничего не выходит. Мы очень признательны. Нам очень повезло. Нам очень повезло, что мы попали на калифорнийскую сцену, где было много групп, которые уже собрали свою аудиторию. Мы находимся недалеко от Лос-Анджелеса, где много представителей звукозаписывающих лейблов. Мы смогли получить такой толчок, который многие люди не смогли бы найти. И нам очень повезло, что мы росли вместе с кем-то, кто играл на гитаре, с кем-то, кто играл на барабанах, и с кем-то, кто хотел писать песни и петь. Так что тут не обошлось без удачи. И вот я сейчас вспоминаю об этом и думаю... В общем, я просто очень благодарен»







+0 -0



просмотров: 25

