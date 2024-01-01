Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер ICED EARTH посидит до осени 76
*Новая песня OPETH 40
*MACHINE HEAD выпускают пиво 37
*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 36
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 34
*Лучшее с Wacken Open Air 2024 34
*AEROSMITH завязывают с концертами 31
*Басист NICKELBACK о волне хейта в адрес коллектива 22
*Вокалистка EPICA обещает эпические эпики 14
*DORO спела со SCORPIONS 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер ICED EARTH посидит до осени 76
*Новая песня OPETH 40
*MACHINE HEAD выпускают пиво 37
*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 36
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 34
[= ||| все новости группы



*

Avenged Sevenfold

*



8 авг 2024 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Нам очень повезло»

19 июл 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD о Европе

29 июн 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD в Германии

19 июн 2024 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD: «Мы хотим вывести шоу на новый уровень»

12 июн 2024 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «В металле не должно быть никаких правил»

11 июн 2024 : 		 Почему AVENGED SEVENFOLD вновь сыграли "Dear God"

8 май 2024 : 		 JOHNNY CHRIST: «Было бы круто, если бы AVENGED SEVENFOLD попали в ЗСРнР»

3 апр 2024 : 		 Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD

20 мар 2024 : 		 Новое видео AVENGED SEVENFOLD

10 мар 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD открыли тур

4 мар 2024 : 		 Вышел VR-концерт AVENGED SEVENFOLD

13 фев 2024 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD о разницах в площадках

6 фев 2024 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD о создании нового альбома

4 фев 2024 : 		 Концерт AVENGED SEVENFOLD выйдет зимой

27 янв 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD сыграют новое

20 дек 2023 : 		 Гитарист AVENGED SEVENFOLD о реакции на новый альбом

16 дек 2023 : 		 AVENGED SEVENFOLD о туре

22 ноя 2023 : 		 AVENGED SEVENFOLD о туре

7 окт 2023 : 		 AVENGED SEVENFOLD затусили с PUSSY RIOT

22 сен 2023 : 		 Новое видео AVENGED SEVENFOLD

28 авг 2023 : 		 Сингл AVENGED SEVENFOLD получил третий платиновый статус

20 июл 2023 : 		 AVENGED SEVENFOLD открыли тур

18 июл 2023 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD о песне QUEEN "Bohemian Rhapsody": «Это музыкальный шедевр»

14 июл 2023 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «ИИ может лишь повторить, но не выйти за рамки»

10 июл 2023 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD — о новом альбоме

2 июл 2023 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Ненавидеть наш новый альбом вполне нормально»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Нам очень повезло»



zoom
Вокалист AVENGED SEVENFOLD M. Shadows в недавнем интервью прокомментировал рост группы от выступлений в маленьких клубах до больших арен:

«Это похоже на мечту, но всегда есть некая "Северная звезда" — возможность никогда не становиться жертвой порабощения аудиторией, продолжать сочинять то, что хочется, и понимать, что в конечном итоге, если ты верен себе, верен музыке и своей "Северной звезде", которая есть ты сам, то все получится. Послушайте, люди постоянно так делают, и у них ничего не выходит. Мы очень признательны. Нам очень повезло. Нам очень повезло, что мы попали на калифорнийскую сцену, где было много групп, которые уже собрали свою аудиторию. Мы находимся недалеко от Лос-Анджелеса, где много представителей звукозаписывающих лейблов. Мы смогли получить такой толчок, который многие люди не смогли бы найти. И нам очень повезло, что мы росли вместе с кем-то, кто играл на гитаре, с кем-то, кто играл на барабанах, и с кем-то, кто хотел писать песни и петь. Так что тут не обошлось без удачи. И вот я сейчас вспоминаю об этом и думаю... В общем, я просто очень благодарен»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 25

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом