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AVENGED SEVENFOLD открыли виртуальный музей



AVENGED SEVENFOLD в честь 25-летия открыли виртуальный музей, который доступен только через популярную многопользовательскую онлайн-игру Fortnite. Группа, которая в последние годы стала пионером в цифровом пространстве, объявила, что музей будет включать в себя полностью виртуальную галерею, впечатления и эвакуационную комнату, в которой будет представлено творчество разных эпох группы.







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