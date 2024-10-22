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Avenged Sevenfold

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Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Нам неинтересно играть старые пластинки»



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M. Shadows прокомментировал ближайшее шоу AVENGED SEVENFOLD, в рамках которого будут сыграны песни с альбомов "Waking The Fallen" и "City Of Evil":

««Да, мы играем шоу примерно на тысячу человек. Мы будем играть только вещи с «Waking The Fallen» и «City Of Evil».

Мы просто не та группа, которая сейчас хочет взять в тур старую пластинку — она нас не интересует, она нас не возбуждает, но один вечер — да. И это действительно не повод для шуток, потому что все совершают такие туры. Просто лично для нас это не повод вставать с постели и ехать в такой тур. Но вот один вечер выглядит для нас очень интересным».






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22 окт 2024
M
Mateas89
Именно по этому мы сейчас сочиняем и играем лютый кал. А совсем не потому, что без главного композитора мы творческие импотенты.
Like!1

просмотров: 136

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