сегодня



Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Нам неинтересно играть старые пластинки»



M. Shadows прокомментировал ближайшее шоу AVENGED SEVENFOLD, в рамках которого будут сыграны песни с альбомов "Waking The Fallen" и "City Of Evil":



««Да, мы играем шоу примерно на тысячу человек. Мы будем играть только вещи с «Waking The Fallen» и «City Of Evil».



Мы просто не та группа, которая сейчас хочет взять в тур старую пластинку — она нас не интересует, она нас не возбуждает, но один вечер — да. И это действительно не повод для шуток, потому что все совершают такие туры. Просто лично для нас это не повод вставать с постели и ехать в такой тур. Но вот один вечер выглядит для нас очень интересным».











+0 -0



( 1 ) просмотров: 136