AVENGED SEVENFOLD в клубе



AVENGED SEVENFOLD 25 октября отыграли специальное шоу с материалом альбомов "Waking The Fallen" и "City Of Evil":



01. To End The Rapture (first time since 2017)

02. Chapter Four (first time since 2018)

03. Burn It Down (first time since 2018)

04. Blinded In Chains

05. Remenissions (first time since 2016)

06. Seize The Day

07. Second Heartbeat (first time since 2018)

08. Desecrate Through Reverence (first time since 2004, first performance with Brooks Wackerman)

09. Unholy Confessions

10. Beast And The Harlot (first time since 2018; fans playing with band)

11. M.I.A. (first time since 2018)



















