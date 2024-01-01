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*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 143
*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 65
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 50
*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 43
*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 41
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Avenged Sevenfold

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29 июн 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD в Германии

19 июн 2024 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD: «Мы хотим вывести шоу на новый уровень»

12 июн 2024 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «В металле не должно быть никаких правил»

11 июн 2024 : 		 Почему AVENGED SEVENFOLD вновь сыграли "Dear God"

8 май 2024 : 		 JOHNNY CHRIST: «Было бы круто, если бы AVENGED SEVENFOLD попали в ЗСРнР»

3 апр 2024 : 		 Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD

20 мар 2024 : 		 Новое видео AVENGED SEVENFOLD

10 мар 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD открыли тур

4 мар 2024 : 		 Вышел VR-концерт AVENGED SEVENFOLD

13 фев 2024 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD о разницах в площадках

6 фев 2024 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD о создании нового альбома

4 фев 2024 : 		 Концерт AVENGED SEVENFOLD выйдет зимой

27 янв 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD сыграют новое

20 дек 2023 : 		 Гитарист AVENGED SEVENFOLD о реакции на новый альбом

16 дек 2023 : 		 AVENGED SEVENFOLD о туре

22 ноя 2023 : 		 AVENGED SEVENFOLD о туре

7 окт 2023 : 		 AVENGED SEVENFOLD затусили с PUSSY RIOT

22 сен 2023 : 		 Новое видео AVENGED SEVENFOLD

28 авг 2023 : 		 Сингл AVENGED SEVENFOLD получил третий платиновый статус

20 июл 2023 : 		 AVENGED SEVENFOLD открыли тур

18 июл 2023 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD о песне QUEEN "Bohemian Rhapsody": «Это музыкальный шедевр»

14 июл 2023 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «ИИ может лишь повторить, но не выйти за рамки»

10 июл 2023 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD — о новом альбоме

2 июл 2023 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Ненавидеть наш новый альбом вполне нормально»

26 июн 2023 : 		 Видео полного выступления AVENGED SEVENFOLD

22 июн 2023 : 		 AVENGED SEVENFOLD о концерте в Лос-Анджелесе
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|||| сегодня

AVENGED SEVENFOLD в Германии



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AVENGED SEVENFOLD опубликовали ролик, рассказывающий о немецких гастролях коллектива.

AVENGED SEVENFOLD Share Germany 2024 Recap Video В 




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