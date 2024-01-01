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*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 30
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 26
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Avenged Sevenfold

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Басист AVENGED SEVENFOLD: «Мы хотим вывести шоу на новый уровень»



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JOHNNY CHRIST в недавнем интервью перед выступлением на британском фестивале Download обсудил то, что предлагает группа зрителям в нынешнем туре:

«Я не думаю, что это слишком отличается от того, что мы делаем в каждом альбомном цикле. Нам нравится привносить в новый альбом образы и создавать для фанатов некий иммерсивный опыт, приобщать их не только к музыке, но и к художественному оформлению, которое мы в него вкладываем. Мы уделяем время всему, что делаем. Может быть, именно поэтому мы так долго выпускаем альбомы, но мы уделяем этому много времени, мы гордимся этим. И визуальное оформление идет рука об руку. Мы хотим, чтобы это было событие, когда вы чувствуете такие песни, как "Mattel" — мы хотим, чтобы вы вошли в мир Барби вместе с нами. И в этот раз у нас отличная команда продюсеров, и мы смогли поднять всё на другой уровень, сделать некоторые вещи по-другому.

За эти годы мы сделали много разных постановок, и мы всегда стараемся превзойти самих себя и сделать их разными и более захватывающими. Я очень горжусь текущим циклом и тем, что мы сделали с нашей постановкой и смогли привнести в "Life Is But A Dream..." ту жизнь и тот свет, который был в ней. И это вышло действительно здорово. Мы используем много иллюстраций из альбома, много иллюстраций, которые у нас были, потому что мы работали с Уэсом Лэнгом, потрясающим художником. Это было просто совпадение, которого ты никогда не ожидал, а потом оно произошло, и ты такой: "О, это просто слишком хорошо, слишком здорово". Так что спасибо Уэсу за это. Но, да, многие из этих образов, эти песни... Мы собираемся сыграть довольно много из них [на Download]. Мы очень сильно на них опираемся.

Мы очень довольны нашим альбомом, который вышел в этом году. Он другой. И нам это нравится. Мы всегда старались — нет, даже не "старались быть"; мы всегда были другой группой, отличной от остальных. И я полагаю, что это просто новая часть нашей истории. И я очень надеюсь, что все здесь, на фестивале, смогут это почувствовать, потому что на фестивале такое не всегда получается. Все приходят и устраивают большую вечеринку, что мы тоже делали раньше. Мы любим большие вечеринки — ничего против этого не имею, — но сейчас у нас другое представление. И мы используем часть этого образа здесь, а затем, надеюсь, в следующий раз мы вернемся на арены, чтобы подарить зрителям настоящий иммерсивный опыт».




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