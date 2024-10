сегодня



Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Я горжусь тем, как вышел The Stage»



M. Shadows отметил восьмой день рождения «The Stage» постом на X, после чего один из его подписчиков написал:



«Я помню такое, M. Shadows рассказывал, что ему понравилось, как Бейонсе тайно выпустила свой альбом, и он хотел последовать ее примеру, но в итоге пожалел об этом и сказал, что больше никогда не будет этого делать».



Это побудило Shadows ответить: «Я беру свои слова обратно ..... По-другому и быть не могло, и я очень горжусь этим альбомом и тем, как он был выпущен».

I take that back now…. It couldn’t have happened any other way and Im so proud of this album and the way it was released. 🙏













