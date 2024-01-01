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*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 73
*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 40
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 33
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 19
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 16
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Avenged Sevenfold

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31 окт 2024 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Я горжусь тем, как вышел The Stage»

30 окт 2024 : 		 Кавер-версия MISFITS от AVENGED SEVENFOLD

29 окт 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD в клубе

25 окт 2024 : 		 кавер-версия MISFITS от AVENGED SEVENFOLD

22 окт 2024 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Нам неинтересно играть старые пластинки»

20 окт 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD открыли виртуальный музей

14 авг 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD собрались в клуб

8 авг 2024 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Нам очень повезло»

19 июл 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD о Европе

29 июн 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD в Германии

19 июн 2024 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD: «Мы хотим вывести шоу на новый уровень»

12 июн 2024 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «В металле не должно быть никаких правил»

11 июн 2024 : 		 Почему AVENGED SEVENFOLD вновь сыграли "Dear God"

8 май 2024 : 		 JOHNNY CHRIST: «Было бы круто, если бы AVENGED SEVENFOLD попали в ЗСРнР»

3 апр 2024 : 		 Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD

20 мар 2024 : 		 Новое видео AVENGED SEVENFOLD

10 мар 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD открыли тур

4 мар 2024 : 		 Вышел VR-концерт AVENGED SEVENFOLD

13 фев 2024 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD о разницах в площадках

6 фев 2024 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD о создании нового альбома

4 фев 2024 : 		 Концерт AVENGED SEVENFOLD выйдет зимой

27 янв 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD сыграют новое

20 дек 2023 : 		 Гитарист AVENGED SEVENFOLD о реакции на новый альбом

16 дек 2023 : 		 AVENGED SEVENFOLD о туре

22 ноя 2023 : 		 AVENGED SEVENFOLD о туре

7 окт 2023 : 		 AVENGED SEVENFOLD затусили с PUSSY RIOT
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Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Я горжусь тем, как вышел The Stage»



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M. Shadows отметил восьмой день рождения «The Stage» постом на X, после чего один из его подписчиков написал:

«Я помню такое, M. Shadows рассказывал, что ему понравилось, как Бейонсе тайно выпустила свой альбом, и он хотел последовать ее примеру, но в итоге пожалел об этом и сказал, что больше никогда не будет этого делать».

Это побудило Shadows ответить: «Я беру свои слова обратно ..... По-другому и быть не могло, и я очень горжусь этим альбомом и тем, как он был выпущен».

I take that back nowвЂ¦. It couldnвЂ™t have happened any other way and Im so proud of this album and the way it was released. рџ™Џ






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