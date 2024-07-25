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PAUL DI'ANNO: «ЗСРнР та еще хрень!»



PAUL DI'ANNO в недавнем интервью ответил на вопрос будет ли он присутствовать на церемонии, если IRON MAIDEN введут в Зал славы рок-н-ролла:



«Никто из нас не заинтересован, если честно. Думаю, я могу с уверенностью сказать, что и MAIDEN тоже — мы считаем все это полной хренью, если честно. Там же всяких тварей по паре, соул-певцы и все такое прочее. За атыбытись, чо за прикол ваще, ну? Разве меня пустили бы на премию Black Music Award? Так что я не понимаю. Я правда не понимаю. Это какая-то пародия, на самом деле, ведь это не так уж много значит. В прошлом году я выиграл хэви-метал премию — не помню, кажется, от The Metal Voice или что-то в этом роде. Я попал в Зал славы металла. Это значит для меня больше, чем что-либо другое».







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