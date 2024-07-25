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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 24
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 21
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
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*

Paul Di'Anno

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25 июл 2024 : 		 PAUL DI'ANNO: «ЗСРнР та еще хрень!»

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20 дек 2022 : 		 PAUL DI'ANNO думает о новом альбоме

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14 ноя 2022 : 		 PAUL DI'ANNO — о том, почему он назвал STEVE'a HARRIS'a Гитлeрoм

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23 май 2022 : 		 PAUL DI'ANNO отыграл первое за 7 лет шоу

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29 апр 2022 : 		 PAUL DI'ANNO полон оптимизма
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PAUL DI'ANNO: «ЗСРнР та еще хрень!»



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PAUL DI'ANNO в недавнем интервью ответил на вопрос будет ли он присутствовать на церемонии, если IRON MAIDEN введут в Зал славы рок-н-ролла:

«Никто из нас не заинтересован, если честно. Думаю, я могу с уверенностью сказать, что и MAIDEN тоже — мы считаем все это полной хренью, если честно. Там же всяких тварей по паре, соул-певцы и все такое прочее. За атыбытись, чо за прикол ваще, ну? Разве меня пустили бы на премию Black Music Award? Так что я не понимаю. Я правда не понимаю. Это какая-то пародия, на самом деле, ведь это не так уж много значит. В прошлом году я выиграл хэви-метал премию — не помню, кажется, от The Metal Voice или что-то в этом роде. Я попал в Зал славы металла. Это значит для меня больше, чем что-либо другое».




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25 июл 2024
gravitgroove
было бы неплохо, чтобы он после своей сердечной недостаточности и отеков все-таки попытался начать ходить.

просмотров: 448

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