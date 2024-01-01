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*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 87
*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 42
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 30
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 29
*Лидер DEICIDE: «Политики и религиозные деятели превратились ... 17
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Paul Di'Anno

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23 июн 2024 : 		 PAUL DI'ANNO: «Последние годы дались мне тяжело»

11 апр 2024 : 		 PAUL DI'ANNO: «Я чуть не умер в Буэнос-Айресе!»

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3 июн 2023 : 		 Новое видео WARHORSE

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20 дек 2022 : 		 PAUL DI'ANNO думает о новом альбоме

16 дек 2022 : 		 PAUL DI'ANNO и GUS G. исполняют IRON MAIDEN

14 ноя 2022 : 		 PAUL DI'ANNO — о том, почему он назвал STEVE'a HARRIS'a Гитлeрoм

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13 сен 2022 : 		 PAUL DI’ANNO перенёс операцию

12 июл 2022 : 		 PAUL DI’ANNO встретился с KISS

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21 июн 2022 : 		 IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO

21 июн 2022 : 		 Операцию PAUL'у DI'ANNO сделают летом

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29 апр 2022 : 		 PAUL DI'ANNO полон оптимизма

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PAUL DI'ANNO: «Последние годы дались мне тяжело»



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PAUL DI'ANNO в интервью The Metal Voice обсудил восстановление здоровья:

«Вина [за медленный прогресс] лежит на мне, потому что мы постоянно срываемся, уезжаем в турне. И иногда нам приходится это делать, потому что долбаные счета просто астрономические, за медицинское обслуживание и все такое. На самом деле дешевле лечиться частным образом здесь [в Хорватии], потому что в Англии тебе ничего не сделают. В общем, надо делать то, что можешь, но мы взяли отпуск на пару месяцев, чтобы привести себя в порядок, и, наверное, ради моего спокойствия, потому что последние несколько лет у меня были суицидальные наклонности. Это просто слишком. Я не из тех людей, которые должны сидеть без дела целыми днями».




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