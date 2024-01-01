сегодня



PAUL DI'ANNO: «Последние годы дались мне тяжело»



PAUL DI'ANNO в интервью The Metal Voice обсудил восстановление здоровья:



«Вина [за медленный прогресс] лежит на мне, потому что мы постоянно срываемся, уезжаем в турне. И иногда нам приходится это делать, потому что долбаные счета просто астрономические, за медицинское обслуживание и все такое. На самом деле дешевле лечиться частным образом здесь [в Хорватии], потому что в Англии тебе ничего не сделают. В общем, надо делать то, что можешь, но мы взяли отпуск на пару месяцев, чтобы привести себя в порядок, и, наверное, ради моего спокойствия, потому что последние несколько лет у меня были суицидальные наклонности. Это просто слишком. Я не из тех людей, которые должны сидеть без дела целыми днями».







+0 -0



просмотров: 167

