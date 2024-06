сегодня



Новое видео PAUL DI'ANNO



“Here Comes The Night”, новое видео PAUL DI'ANNO WARHORSE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома, релиз которого намечен на 12 июля:



“Warhorse”

“Get Get Ready”

“Go”

“Stop The War”

“The Doubt Within”

“Here Comes The Night”

“Tequila”

“Forever Bound”

“Precious”

“Going Home”







