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*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 54
*Умер Пол Ди'Анно 35
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 21
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
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Paul Di'Anno

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Пол Ди'Анно будет похоронен в Лондоне



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Менеджер Пола Ди'Анно, Stjepan Juras, опубликовал следующее сообщение:

«Дорогие друзья,


«Иногда человек думает, что он сильный и может справиться с чем угодно. Когда вчера утром мне позвонили и сообщили о смерти Пола, я сохранял спокойствие и старался не сломаться, зная, что это будет долгий день, много телефонных звонков и то, с чем я никогда раньше не сталкивался. Весь день и всю ночь я отвечал буквально на тысячи и тысячи сообщений, пока не рухнул в постель в бессознательном состоянии. Однако, проснувшись утром и увидев все ошеломляющие сообщения со словами поддержки, все эмоциональные воспоминания и события, я не смог сдержать слез, наконец осознав, как много Пол значил для людей по всему миру и как много значила для них наша неистовая борьба за его жизнь.

Пол ушел слишком рано. Возможно, цифра 66 звучит круто и близка его неподражаемому темпераменту, но впереди его ждало еще многое. Я не пытаюсь написать его некролог, потому что это невозможно. Пол, и как артист, и как человек, просто неописуем, и те, кто никогда не знал его лично, никогда не смогут до конца понять, кем был Пол и каким он был. Я просто хочу от всего сердца поблагодарить вас за все приятные сообщения и помощь со всего мира, а также всех тех, кто заинтересован в том, чтобы сообщить, что Пол будет похоронен на кладбище лондонского Сити, и таким образом он будет рядом со своей матерью и своим другом Клайвом Берром. Мы все еще не знаем, в какой день это произойдет, но мы сообщим всем нашим друзьям обо всем вовремя. После похорон мы все вместе отправимся в расположенный неподалеку паб « Cart and Horses », чтобы поднять бокал в память о Поле, а заодно и пожертвовать на покрытие расходов на его похороны.

То, что я вам сейчас расскажу, звучит совершенно безумно, но именно так все и было. Книга, которую вы видите на фотографии, — это история Пола, его и нашей ожесточенной борьбы за его жизнь. В то же утро, когда книга вышла из печати, я получил известие о его смерти. За несколько дней до этого мы с ним шутили, что содержание этой книги полностью потрясет мир и что он не знает, готов ли он к этому, но мы решили, что ради него и его дальнейшей жизни люди должны знать, что происходит, потому что только так все смогут ему помочь. К сожалению, он ушел слишком рано, не успел подписать экземпляр, который я намеревался передать ему во время тура через несколько дней. Когда я возвращался из типографии с книгой в руках, мое сердце не выдержало, когда я проходил мимо отеля Westin, поэтому я повернул в сторону отеля и сел на террасе, где мы проводили много времени в последние годы. Я не ожидал, что новость о его смерти распространилась так быстро, что в тот же момент все официанты встали в очередь и подошли поклониться, поделившись со мной некоторыми воспоминаниями о своем общении с Полом.

Если смерть Бона Скотта положила конец одной эре рока, то со смертью Пола Ди'Анно закончилась и другая эра. Его никогда, никогда нельзя будет заменить. Книга о нем доступна на сайте www.maidencroatia.com и скоро появится на сайте www.pauldianno.co.uk, и я также буду рад помочь его семье финансово, чтобы Пол был достойно похоронен.

Когда у нас появятся официальные новости о дате похорон, мы сообщим вам, и вы сможете найти объявление на страницах « Cart and Horses ». Вместе с его семьей мы работаем над этим, и мы еще раз благодарим вас за вашу огромную поддержку и помощь. Мне жаль, что нам всем придется увидеться при таких ужасных обстоятельствах, но мы еще раз вспомним Пола и выпьем за все, что он сделал.

Я могу твердо пообещать вам, что никогда не позволю пренебречь его наследием. Пока я жив, история Пола будет жить. На его официальных страницах и в социальных сетях мы всегда будем делиться воспоминаниями, тысячами фотографий и видео, которые мы сделали, и вместе со всеми вами мы сделаем его бессмертным, хотя он уже таковым является».

PAUL DI'ANNO To Be Laid To Rest At London, England's City Of London Cemetery & Crematorium;




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