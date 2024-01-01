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Музыканты WARHORSE почтили память Пола Ди'Анно



Музыканты WARHORSE опубликовали следующее сообщение:



«Покойся с миром, Пол. Надеюсь, ты будешь продолжать зажигать на другой стороне!



Как бы нам ни было грустно, тот факт, что так много людей по всему миру отмечают его наследие, просто невероятен! Настоящее свидетельство его наследия и той радости, которую он принес миллионам.



Правда в том, что он был невероятным человеком, а не просто легендарным вокалистом!



Зажигай, Пол, где бы ты ни был!»







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