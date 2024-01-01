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Новости
*Умер Пол Ди'Анно 34
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 32
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 31
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 24
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 21
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 18
*DREAM THEATER отыграли первое за 14 лет шоу с Mike'ом 17
*ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна... 15
*Сборник кавер-версий IRON MAIDEN от THOMAS ZWIJSEN 14
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*Умер Пол Ди'Анно 34
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 32
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 31
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 24
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
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Paul Di'Anno

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24 окт 2024 : 		 Музыканты WARHORSE почтили память Пола Ди'Анно

23 окт 2024 : 		 Документальный фильм о Поле Ди'Анно выйдет в 2025

21 окт 2024 : 		 IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно

21 окт 2024 : 		 Умер Пол Ди'Анно

13 сен 2024 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от PAUL DI'ANNO

2 сен 2024 : 		 PAUL DI'ANNO о встрече с бывшими, здоровье и творчестве

9 авг 2024 : 		 PAUL DI'ANNO перезаписал IRON MAIDEN

25 июл 2024 : 		 PAUL DI'ANNO: «ЗСРнР та еще хрень!»

24 июн 2024 : 		 Новое видео PAUL DI'ANNO

23 июн 2024 : 		 PAUL DI'ANNO: «Последние годы дались мне тяжело»

11 апр 2024 : 		 PAUL DI'ANNO: «Я чуть не умер в Буэнос-Айресе!»

14 дек 2023 : 		 Видео с выступления PAUL DI'ANNO

17 окт 2023 : 		 PAUL DI'ANNO: «Я страдаю от ПТСР»

13 окт 2023 : 		 Видео с выступления PAUL DI'ANNO

22 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления PAUL DI'ANNO

9 июл 2023 : 		 PAUL DI'ANNO сыграл в Англии впервые за 10 лет

3 июн 2023 : 		 Новое видео WARHORSE

3 май 2023 : 		 Предварительный трек-лист нового альбома WARHORSE

29 мар 2023 : 		 PAUL DI'ANNO: «Я буду вечно благодарен IRON MAIDEN за оплату счетов»

20 дек 2022 : 		 PAUL DI'ANNO думает о новом альбоме

16 дек 2022 : 		 PAUL DI'ANNO и GUS G. исполняют IRON MAIDEN

14 ноя 2022 : 		 PAUL DI'ANNO — о том, почему он назвал STEVE'a HARRIS'a Гитлeрoм

3 окт 2022 : 		 Видео с выступления PAUL DI’ANNO

13 сен 2022 : 		 PAUL DI’ANNO перенёс операцию

12 июл 2022 : 		 PAUL DI’ANNO встретился с KISS

26 июн 2022 : 		 PAUL DI’ANNO: «Не было никакой новой волны британского хэви-металла!»
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|||| сегодня

Музыканты WARHORSE почтили память Пола Ди'Анно



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Музыканты WARHORSE опубликовали следующее сообщение:

«Покойся с миром, Пол. Надеюсь, ты будешь продолжать зажигать на другой стороне!

Как бы нам ни было грустно, тот факт, что так много людей по всему миру отмечают его наследие, просто невероятен! Настоящее свидетельство его наследия и той радости, которую он принес миллионам.

Правда в том, что он был невероятным человеком, а не просто легендарным вокалистом!

Зажигай, Пол, где бы ты ни был!»

WARHORSE Pay Tribute To Late Leader PAUL DI'ANNO -




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