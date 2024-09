сегодня



PAUL DI'ANNO о встрече с бывшими, здоровье и творчестве



PAUL DI'ANNO в интервью SDTV - Stonedead Festival рассказал о состоянии здоровья:



«Этот процесс подбешивает. Мы зашли очень далеко. Нам приходится делать лимфодренаж [массаж]. Вся жидкость скапливается в моей ноге с протезом и в колене тоже. Она заполняется жидкостью. В этой моей замечательной стране [Англии] мы отстали от всех остальных на 200 лет, и там не делают дренаж. Мне приходится постоянно ездить в Хорватию, чтобы сделать его, где у меня потрясающая команда. Через пару дней всё проходит. Если у вас лимфедема, она может начаться снова. Самый маленький порез может загноиться. Это было трудно. Я пробыл дома после Хорватии около трёх или четырёх недель, а потом сразу же отправился выступать в Колумбию. Это был ад. Теперь я вернулся. Завтра ко мне придут медсёстры. Они перевяжут мне ногу и сделают меня похожим на Человека Мишлена с одной большой толстой ногой. Я думаю: "К чёрту всё это. Это полная лажа!" У меня даже есть специальные компрессионные носки. Но в Англии не хотят их надевать! И я не могу никого заставить сделать это за меня. Да у нас просто какое-то средневековье. Мы создали эту чёртову службу здравоохранения, её скопировали во всём мире, и теперь мы отстаём от всех на сотни лет».



Если говорить о позитивном аспекте, то ваш голос звучит уверенно и сильно. Были ли у вас проблемы с голосом?



«Я пою в инвалидном кресле, что чертовски трудно. Я заработал себе грыжу. [Смеётся]. Пока что у меня получается. Мы с сыном смеялись, потому что в "Симпсонах" был эпизод, где Гомер лежал на спине и звучал как величайший оперный певец на свете. А когда он встал, то стал звучать фигово. [Смеётся]. Мой ребёнок сказал: "Это ты, папа!" Я такой: "Отлично. Спасибо большое!" [Смеётся]. Пока что всё получается. Может быть, всё станет хуже, когда я действительно смогу встать».



Это главная цель — встать?



«В течение нескольких месяцев мы были чертовски близки к этому — я ходил на костылях. Если я буду передвигаться на костылях, ситуация с лимфедемой станет лучше, потому что кровообращение улучшается. К сожалению, у одного из моих врачей начались проблемы со здоровьем. Пару лет назад он сильно заболел из-за Ковида. Он сдал как раз в тот момент, когда мы готовились встать на костыли. Это было очень неприятно. Я был очень зол, и у меня разрывалось сердце. Но это не значит, что мы не сможем попробовать снова. Я так просто не сдаюсь. У меня есть две цели: встать, хотя бы на одну ногу. А потом, в течение следующих двух лет, вернуться на Харлей».



Ты прошёл через всё это, и теперь у тебя появились проблемы, связанные с иммунной системой. Это связано с постоянными переездами?



«Это абсолютная правда. Когда девять лет у меня случился сепсис, это чуть не убило меня. Я больше не могу вырабатывать белок естественным путём. Мне приходится получать его через коктейли и тому подобное. У меня дырки в ключице. Я похож на губку. Да, это чертовски сложно. Как я уже говорил, сейчас я держусь на одной ноге, и это очень больно, потому что лимфедема немного перемещается. Она просто убивает меня — доходит до самого низа стопы. Трудно сосредоточиться и что-то делать, когда ты в таком состоянии. Но, чёрт возьми, когда я на сцене, всё совсем по-другому. На меня что-то находит, и я чувствую себя хорошо, а потом я могу заплакать».



Не мог бы ты рассказать о перезаписи "Remember Tomorrow" и "Wrathchild"? Что побудило сделать это?



«Это была не моя идея. У нас выходит альбом "Book Of The Beast", на котором также есть песни, не относящиеся к IRON MAIDEN. Мой менеджмент в Англии решил, что было бы неплохо перезаписать вещи с моим вокалом».



Я думаю, что петь эти песни — всё равно что кататься на велосипеде.



«Мы исполняем эти песни почти каждый вечер. Это будет последний раз во время тура в этом году и, может быть, немного в начале следующего года. А потом мы полностью изменим сет. Мы вернёмся к моим старым сольным вещам, а также к новым».



Как ты оцениваешь записи BATTLEZONE и даже KILLERS, которые ты записал в 1990-х? Было бы неплохо осветить их.



«Я знал, что у нас неплохо вышло. Мы гастролировали с BATTLEZONE в Америке почти два года подряд, с небольшими перерывами. Было здорово. Прошло много времени. Мы собираемся включить в сет некоторые старые вещи из первого альбома "Fighting Back". Некоторые вещи из "Children Of Madness" также войдут в сет. И кое-что из KILLERS "Murder One". В итоге может получиться двухчасовой сет. О Боже».



Почему ты говоришь «О Боже»?



«Я старею, приятель. [Смеётся]. Я собираюсь делать то, что мне необходимо. Единственное, что сохранило мне жизнь и не дало убить себя к чертям, — это мысль о концертах. Я годами сидел в инвалидном кресле, и люди думали, что я могу умереть. Да пошли вы. Этого не случится. Меня удалось вытащить в турне пару лет назад, и это было здорово. В психологическом плане это хорошо для меня. С тех пор как всё это произошло со мной, у меня тяжёлое посттравматическое стрессовое расстройство и вся эта фигня с депрессией и тревогой. Раньше у меня такого не было, и я не могу с этим справиться. Но в любом случае нужно это делать».



Люди готовы летать с тобой по всему миру ради концертов, так что это не может не радовать.



«Так и есть. Это были хорошие шоу. У меня есть музыканты, и даже если я в инвалидном кресле, это ничего не меняет. Это всё равно хорошее, мощное шоу. Я по-прежнему выкладываюсь на тысячу процентов. Они летают со мной по всему миру, потому что знают, что получится хорошее шоу. Я вернулся из Колумбии, где у нас на концертах было более трёх тысяч человек за вечер. Это потрясно».



У вас тебя есть теория о том, почему IRON MAIDEN вашей эпохи пользуются такой популярностью?



«Да, ведь мы были первыми. В то время IRON MAIDEN были IRON MAIDEN. Мы были совершенно другими. Они сильно изменились, но я думаю, что это чертовски здорово. Я думаю, что они звучат отлично. Да, иначе. Ранние IRON MAIDEN со мной были оригинальны, и никто не звучал так, как мы. Мы были чертовски хороши. Они прогрессировали, и я тоже. Всё хорошо».



Многие люди были рады увидеть, как вы с фронтменом IRON MAIDEN Bruce Dickinson встретились недавно. Ты говорил, что пресса преувеличивает любую враждебность между вами. Каково было встретиться лицом к лицу?



«Я знаю, что он пару раз подкалывал меня, и я, разумеется, отвечал ему тем же, но ничего особенного. Было здорово увидеть его. Я был с парой друзей в Загребе (Хорватия). И там оказался Bruce. Было здорово пообщаться. Я видел его много раз за эти годы. Я был рад его видеть. Это трудно выразить словами. Нужно было присутствовать там. Когда он ушёл со сцены, я увидел его группу, которая быстро куда-то ушла, и мы остались с ним. Мы перекинулись парой слов, поболтали, обменялись альбомами, и это было здорово».



В прошлом году ты также встречался с басистом IRON MAIDEN Steve Harris'ом.



«Это тоже было здорово. Я разговаривал с ним вчера. Он писал мне о "Вест Хэме". В субботу мы проиграли свой первый матч и были немного взбешены. Я получил сообщение от Steve'a: "Это всего лишь первая игра". Мы с ним всегда были их фанатами. Это круто».



Ты когда-нибудь общался с гитаристами IRON MAIDEN Dave'ом и Andrian'ом ?



«Нет. Совсем нет. Мы всегда с ними в разных странах. Если честно, мы уже давно не общаемся. Единственный, с кем я вижусь, это [менеджер IRON MAIDEN] Род [Смоллвуд] и иногда Steve».



Какие планы на будущее?



«Я хочу выпустить новый альбом, это точно, с оригинальными песнями. У меня полно песен, написанных для меня моей норвежской группой. У них около 20 песен. А у моего партнёра по сочинительству в Мексике есть четыре трека. Мне нужно прийти в себя, чтобы написать тексты. В этом-то и проблема. Сейчас я нахожусь не в том состоянии, чтобы писать их. Как только я займусь своим здоровьем и стану больше двигаться, я уверен, что всё изменится, и я буду готов снова начать писать. Я мог бы это сделать, но сейчас я думаю совсем о другом. У меня тяжёлая депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство из-за всей этой фигни. Трудно настроить себя на то, чтобы начать писать песни. Если бы я сочинял песни, это было бы ужасно. Может быть, кому-то они понравятся — может быть, у меня появится новая готическая аудитория. [Смеётся]. Я не хочу этого делать».



Это заставляет тебя продолжать — сочинять музыку и играть перед фанатами.



«Это лучшее болеутоляющее, которое у меня есть на данный момент. Это здорово. Без этого я не знаю, что бы делал. Если честно, я бы покончил с собой. Это чертовски ужасно — быть таким всё время. Иногда бывают действительно хорошие дни, но в большинстве случаев это постоянная боль. Это чертовски тяжело».







