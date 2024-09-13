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*JON BON JOVI спас женщину 43
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Paul Di'Anno

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|||| сегодня

Кавер-версия IRON MAIDEN от PAUL DI'ANNO



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PAUL DI'ANNO представил свое прочтение композиции IRON MAIDEN "Wrathchild". В записи принимали участие ZP Theart. (DRAGONFORCE, SKID ROW), Russell Gilbrook (URIAH HEEP) и Cliff Evans (TANK).




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13 сен 2024
gravitgroove
вот ему делать нехера, делать каверы одного и того же в разные периоды времени и под разными своими проектами. Все равно лучше оригинала ни раза не вышло, ни в плане расстановки акцентов и аранжировки вокала, так и в инструментальной части. Жаль, ему некому пояснить за это.

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