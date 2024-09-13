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Кавер-версия IRON MAIDEN от PAUL DI'ANNO



PAUL DI'ANNO представил свое прочтение композиции IRON MAIDEN "Wrathchild". В записи принимали участие ZP Theart. (DRAGONFORCE, SKID ROW), Russell Gilbrook (URIAH HEEP) и Cliff Evans (TANK).







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