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*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
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Paul Di'Anno

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Документальный фильм о Поле Ди'Анно выйдет в 2025



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Официальный документальный фильм о Поле Ди'Анно, за который отвечает Wes Orshoski, известный по работе над фильмами Lemmy и "The Damned: Don't You Wish That We Were Dead", будет представлен в 2025 году. Wes опубликовал ряд снимков и написал небольшое сообщение:

«Покойся с миром, Пол. Только что узнал об этом. Никаких подробностей не знаю. Это очень печальный день...

Как многие знают, я работал над документальным фильмом о Поле последние несколько лет, пока он боролся за то, чтобы встать на ноги - буквально, эмоционально и профессионально. Конечно, очень печально, что все так закончилось.

Я очень благодарен за опыт и возможности, которые у меня были с Полом и благодаря Полу. И я многому у него научился.

Фильм выйдет в следующем году, подробности будут сообщены позже — мы надеемся, что он будет представлен на кинофестивалях в начале 2025 года. Я очень хочу, чтобы поклонники MAIDEN увидели его. Когда фильм выйдет, вы увидите, насколько тяжелой была его жизнь за последние десять лет и как упорно он боролся за то, чтобы изменить ее. Возможно, он наконец-то обрел покой.

Передай привет Клайву от нас, легенда!!! #pauldianno #ironmaiden #killers #wrathchild #cliveburr #runningfree».




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