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*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
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Paul Di'Anno

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11 ноя 2024 : 		 Причина смерти Пола Ди'Анно

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14 ноя 2022 : 		 PAUL DI'ANNO — о том, почему он назвал STEVE'a HARRIS'a Гитлeрoм

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Причина смерти Пола Ди'Анно



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В официальном аккаунте Пола опубликовано следующее сообщение:

«Дорогие поклонники и друзья, мы получили разрешение от семьи Пола сообщить вам о причине его смерти после получения результатов вскрытия. Его сестры Шерил и Мишель подтвердили следующее: «По сути, у него был разрыв сердечной сумки, и кровь заполнила ее из главной аортальной артерии, что и привело к остановке сердца». Смерть Пола была мгновенной и, надеемся, безболезненной. Пусть он покоится с миром.

В эти выходные в Underworld Camden состоялось шоу In Memoriam, на которое пришли многие поклонники, друзья, коллеги и члены семьи Пола. Великолепным музыкальным сетом его коллеги-музыканты достойно простились со своим другом».






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