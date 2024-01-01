Причина смерти Пола Ди'Анно

В официальном аккаунте Пола опубликовано следующее сообщение:
«Дорогие поклонники и друзья, мы получили разрешение от семьи Пола сообщить вам о причине его смерти после получения результатов вскрытия. Его сестры Шерил и Мишель подтвердили следующее: «По сути, у него был разрыв сердечной сумки, и кровь заполнила ее из главной аортальной артерии, что и привело к остановке сердца». Смерть Пола была мгновенной и, надеемся, безболезненной. Пусть он покоится с миром.
В эти выходные в Underworld Camden состоялось шоу In Memoriam, на которое пришли многие поклонники, друзья, коллеги и члены семьи Пола. Великолепным музыкальным сетом его коллеги-музыканты достойно простились со своим другом».
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