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Paul Di'Anno

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Нереализованные треки PAUL DI'ANNO выйдут весной



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Metalville Records сообщили о том, что 17 мая состоится релиз сборника PAUL DI'ANNO "In Memory Of":

01. PAUL DI'ANNO - "Impaler" (live)
02. ARCHITECTS OF CHAOZ - "Je Suis Charlie" (prev. unreleased)
03. ARCHITECTS OF CHAOZ - "Switched Off... Released"
04. PAUL DI'ANNO - "The Beast Arises" (live)
05. PAUL DI'ANNO - "Marshall Lokjaw" (live)
06. ARCHITECTS OF CHAOZ - "Rejected"
07. ARCHITECTS OF CHAOZ - "You've Been Kissed By The Wings Of The Angel Of Death"
08. PAUL DI'ANNO - "Running Free" (live)
09. ARCHITECTS OF CHAOZ - "Apache Falls"
10. PAUL DI'ANNO - "Blitzkrieg Bob" (live)
11. ARCHITECTS OF CHAOZ - "Killers" (prev. unreleased live)
12. ARCHITECTS OF CHAOZ - "Soldier Of Fortune"




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