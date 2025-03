сегодня



Нереализованные треки PAUL DI'ANNO выйдут весной



Metalville Records сообщили о том, что 17 мая состоится релиз сборника PAUL DI'ANNO "In Memory Of":



01. PAUL DI'ANNO - "Impaler" (live)

02. ARCHITECTS OF CHAOZ - "Je Suis Charlie" (prev. unreleased)

03. ARCHITECTS OF CHAOZ - "Switched Off... Released"

04. PAUL DI'ANNO - "The Beast Arises" (live)

05. PAUL DI'ANNO - "Marshall Lokjaw" (live)

06. ARCHITECTS OF CHAOZ - "Rejected"

07. ARCHITECTS OF CHAOZ - "You've Been Kissed By The Wings Of The Angel Of Death"

08. PAUL DI'ANNO - "Running Free" (live)

09. ARCHITECTS OF CHAOZ - "Apache Falls"

10. PAUL DI'ANNO - "Blitzkrieg Bob" (live)

11. ARCHITECTS OF CHAOZ - "Killers" (prev. unreleased live)

12. ARCHITECTS OF CHAOZ - "Soldier Of Fortune"







