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STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером»



STEVE HARRIS в недавнем интервью Classic Rock вспомнил о Поле Ди'Анно:



«Пол был милым негодяем. Ему нравилось раздражать меня, наряжаясь Адамом Антом. Все, что угодно, лишь бы завести меня. Ему нравилось распушать перья, скажем так. И он так и делал. Он называл меня Гитлером. Меня называли и аятоллой, и сержант-майором, но Гитлер — это нечто».



Упомянув о ранней работе Ди'Анно с MAIDEN, Steve сказал:



«Голос Пола обладал определенным качеством. Такая неотёсанность. Но он не заботился о себе. У него была кнопка самоуничтожения. И у меня сложилось впечатление, что он никогда по-настоящему не верил в то, что ему по силам выйти на новый уровень. Я думаю, в нем была неуверенность в себе».







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