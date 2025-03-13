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*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 32
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Paul Di'Anno

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STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером»



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STEVE HARRIS в недавнем интервью Classic Rock вспомнил о Поле Ди'Анно:

«Пол был милым негодяем. Ему нравилось раздражать меня, наряжаясь Адамом Антом. Все, что угодно, лишь бы завести меня. Ему нравилось распушать перья, скажем так. И он так и делал. Он называл меня Гитлером. Меня называли и аятоллой, и сержант-майором, но Гитлер — это нечто».

Упомянув о ранней работе Ди'Анно с MAIDEN, Steve сказал:

«Голос Пола обладал определенным качеством. Такая неотёсанность. Но он не заботился о себе. У него была кнопка самоуничтожения. И у меня сложилось впечатление, что он никогда по-настоящему не верил в то, что ему по силам выйти на новый уровень. Я думаю, в нем была неуверенность в себе».




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13 мар 2025
s
sibterminator
Пол рисовать то умеет?
13 мар 2025
olly71
sibterminator, сейчас он умеет только лежать .

просмотров: 529

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