PAUL DI'ANNO перезаписал IRON MAIDEN



PAUL DI'ANNO выпустит новую работу, получившую название "The Book Of The Beast", 27 сентября на Conquest Music. Она будет доступна на двойном виниле и двойном CD/DVD с пятью ранее не издававшимися треками, среди которых нашлось место и для двух новых версий композиций IRON MAIDEN — "Remember Tomorrow" и "Wrathchild" записаны вместе с Tony Martin'ом (BLACK SABBATH), ZP Theart (DRAGONFORCE) и Lidya'ей Balaban (CROWLEY).



«Наверное, это может показаться необычным сочетанием, но у Lidya'и великолепный голос. Я пытался выбраться на концерт CROWLEY, но пока не получилось. Мне было бы очень интересно поработать над чем-то особенным с Tony и ZP в будущем».



Дуэты с Lydia Balaban будут доступны на виниле, а варианты с ZP Theart и Tony Martin'ом — на CD.



«Я никогда не чувствовал, что мои альбомы получают заслуженное внимание, а звукозаписывающие лейблы просто не воспринимали меня всерьёз. Ребята из Conquest Music действительно взялись за дело, и я надеюсь, что теперь мою музыку услышит больше людей».

Трек-лист:



Side A

"The Beast Arises"

"Madman In The Attic"

"The Living Dead"

"Die By The Gun"





Side B

"Children Of The Revolution"

"Feel My Pain"

"Chemical Imbalance"

"Nomad"





Side C

"The Forgotten Ones"

"Children Of Madness"

"Remember Tomorrow" (Guest Vocal Lidya Balaban)

"Wrathchild" (Guest Vocal Lidya Balaban)





Side D

"Black Metal" (Cover of the Venom classic)

"Dream Keeper" (Euro Radio Acoustic Version)

"The Serpent & The Shrew" (Unreleased recording)

"Three Words" (1996 Pre-Tour Rehearsal Recording)

"The Beast Is Back" (2003 Home Demo)





CD/DVD tracklisting:





Disc One (Audio CD)

"The Beast Arises"

"Madman In The Attic"

"The Living Dead"

"Die By The Gun"

"Children Of The Revolution"

"Feel My Pain"

"Chemical Imbalance"

"Nomad"

"The Forgotten Ones"

"Children Of Madness"

"Remember Tomorrow" (Featuring Tony Martin)

"Wrathchild" (Featuring Z P Theart)

"Black Metal" (Cover of the Venom classic)

"Dream Keeper" (Euro Radio Acoustic Version)

"The Serpent & The Shrew" (Unreleased recording)

"Three Words" (1996 Pre-Tour Rehearsal Recording)

"The Beast Is Back" (2003 Home Demo)





Disc Two (Bonus DVD) PAL Total Duration: 49:01

"Murders In The Rue Morgue" (Live)

"The Beast Arises" (Live)

"Protector" (Live)

"Sanctuary" (Live)

"Three Words" (Live)

"Children Of The Revolution" (Promo Video)

"Die By The Gun" (Promo Video)

"Wrathchild" (Promo Video)

"Wrathchild" (Acoustic)

"Remember Tomorrow" (Acoustic)

"Dream Keeper" (Acoustic)

"Strange World" (Acoustic)







