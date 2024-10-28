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*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
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Paul Di'Anno

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Концерт памяти Пола Ди'Анно пройдет в ноябре



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Stjepan Juras опубликовал следующее сообщение:

«После неописуемого шока и печали, когда мы узнали о внезапной смерти настоящей легенды рока и хэви-метал музыки — Пола Ди'Анно, весь мир объединился, чтобы отдать последнюю дань уважения Полу и отправить его в мир иной так, как он умел и делал это всю жизнь: громко, яростно и энергично.

Camden Underworld всегда был любимым местом Пола, где он всегда устраивал фантастические шоу. В этом клубе его последний концерт в 2023 году был распродан, как и этот в 2024 году, на котором он, к сожалению, не сможет выступить. Однако его друзья Electric Gypsy, Gypsy's Kiss и Hi-on Maiden, которые должны были играть с ним в тот вечер, устроят незабываемое шоу in memoriam вместе со своими гостями, которые споют и сыграют сет Пола Ди'Анно из этого тура.

Вокалисты Guzz Colins (Electric Gypsy) и David Smith (Gypsy's Kiss) будут исполнять песни Пола, и в то же время мы ожидаем много других гостей. Также приглашенными музыкантами станут Terry Wapram (ex-Iron Maiden) и Tino Troy (Praying Mantis), а в ближайшее время мы ожидаем отклика других исполнителей и друзей, которые из-за близкой даты этого события вынуждены перенести свои ранее оговоренные обязательства.

Шоу состоится 7 ноября в Camden Underworld, а узнать о ценах на билеты и времени программы можно на сайте theunderworldcamden.co.uk.

Так как атрибутика (журнал fc/программа тура, футболки, нашивки) была ранее напечатана для предстоящего (отмененного) тура, на этом мероприятии будет доступно очень ограниченное количество, так что если вы хотите ее приобрести, приходите пораньше.

Вы сможете услышать различные байки со сцены от друзей, которые работали с Полом. Мы поднимем бокал в его честь и снова споем легендарные песни, которые он исполнял громче всех, чтобы он мог нас услышать.

Увидимся в Camden Underworld!»

PAUL DIвЂ™ANNO Memorial Show Confirmed For November At London's Camden Underworld; Details Revealed




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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28 окт 2024
d
decided
Даже не знаю как это комментировать. Вроде хочется что-нибудь съязвить, а вроде и грешно как-то.
Like!1
28 окт 2024
gravitgroove
decided, можно, не касаясь фигуры усопшего Пола: слишком много цыган должно было выступать в тот вечер.

просмотров: 347

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