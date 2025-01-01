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*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 169
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 140
*Обновленное видео HELLOWEEN 76
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
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Paul Di'Anno

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5 мар 2025 : 		 Выходит новая книга Пола Ди'Анно

11 ноя 2024 : 		 Причина смерти Пола Ди'Анно

28 окт 2024 : 		 Концерт памяти Пола Ди'Анно пройдет в ноябре

26 окт 2024 : 		 Пол Ди'Анно будет похоронен в Лондоне

24 окт 2024 : 		 Музыканты WARHORSE почтили память Пола Ди'Анно

23 окт 2024 : 		 Документальный фильм о Поле Ди'Анно выйдет в 2025

21 окт 2024 : 		 IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно

21 окт 2024 : 		 Умер Пол Ди'Анно

13 сен 2024 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от PAUL DI'ANNO

2 сен 2024 : 		 PAUL DI'ANNO о встрече с бывшими, здоровье и творчестве

9 авг 2024 : 		 PAUL DI'ANNO перезаписал IRON MAIDEN

25 июл 2024 : 		 PAUL DI'ANNO: «ЗСРнР та еще хрень!»

24 июн 2024 : 		 Новое видео PAUL DI'ANNO

23 июн 2024 : 		 PAUL DI'ANNO: «Последние годы дались мне тяжело»

11 апр 2024 : 		 PAUL DI'ANNO: «Я чуть не умер в Буэнос-Айресе!»

14 дек 2023 : 		 Видео с выступления PAUL DI'ANNO

17 окт 2023 : 		 PAUL DI'ANNO: «Я страдаю от ПТСР»

13 окт 2023 : 		 Видео с выступления PAUL DI'ANNO

22 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления PAUL DI'ANNO

9 июл 2023 : 		 PAUL DI'ANNO сыграл в Англии впервые за 10 лет

3 июн 2023 : 		 Новое видео WARHORSE

3 май 2023 : 		 Предварительный трек-лист нового альбома WARHORSE

29 мар 2023 : 		 PAUL DI'ANNO: «Я буду вечно благодарен IRON MAIDEN за оплату счетов»

20 дек 2022 : 		 PAUL DI'ANNO думает о новом альбоме

16 дек 2022 : 		 PAUL DI'ANNO и GUS G. исполняют IRON MAIDEN

14 ноя 2022 : 		 PAUL DI'ANNO — о том, почему он назвал STEVE'a HARRIS'a Гитлeрoм
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Выходит новая книга Пола Ди'Анно



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Новая книга "To Hell And Back With The Beast (And Mini Beast)" , посвященная последним годам жизни Пола Ди'Анно, доступна для предзаказа на www.maidencroatia.com.




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