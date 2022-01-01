18 май 2022



Тейлор Хокинс хотел, чтобы FOO FIGHTERS гастролировали меньше



В журнале Rolling Stone ряд известных музыкантов, утверждающих, что они были «близкими друзьями» Тейлора Хокинса, заявили о его желании меньше гастролировать, которое он озвучил Dave'y Grohl'y незадолго до смерти.



Matt Cameron сказал:



«Он поговорил по душам с Dave'ом, и да, он сказал мне, что "не может, б$$$ь, больше этим заниматься" — это были его слова. Так что, думаю, они пришли к какому-то пониманию, но похоже, что после этого гастрольный график стал ещё более сумасшедшим».



Представитель FOO FIGHTERS отрицает, что Хокинс когда-либо поднимал эти вопросы:



«Нет, никогда не было "сердечного разговора" или какой-либо встречи на эту тему с Dave'ом и [Silva Artist Management]».



«Честно говоря, я думаю, что он просто очень устал, — сказал давний друг и бывший босс Хокинса, певец Sass Jordan. — Устал от всей этой гонки».



Коллега и друг Хокинса, который попросил остаться анонимным, сказал:



«Тот факт, что он наконец поговорил с Dave'ом и действительно сказал ему, что он не может так больше работать и что он больше не будет этого делать, это было для него настоящим освобождением. Для этого нужны чёртовы яйца. На это ушёл год работы над собой».



Представитель FOO FIGHTERS на это заявил:



«Он никогда не "информировал Dave'a и [менеджмент] ни о чём подобном».



Кроме того, несколько друзей рассказали Rolling Stone, что Хокинс потерял сознание на борту самолета в Чикаго в декабре прошлого года. В новостных сообщениях того времени он анонимно описывался как «член FOO FIGHTERS».



«Он просто сказал, что был истощён и упал в обморок, и им пришлось ставить ему капельницы и всё такое, — рассказал Rolling Stone его друг, барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS Chad Smith. — Он был обезвожен».



На вопрос, прокомментировали ли FOO FIGHTERS сообщения о том, что Тейлор потерял сознание в самолете, представитель группы ответил:



«Это неправда».



После инцидента, по словам Smith'a, Хокинс сказал ему:



«Я больше так не могу».



Cameron добавил Rolling Stone, что, по его мнению, Хокинс согласился продолжать гастролировать с FOO FIGHTERS в нужном темпе, чтобы оставаться командным игроком.







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