RICHIE SAMBORA и JON BON JOVI встретятся на MusiCares Person Of The Year



Roger Friedman подтвердил, что RICHIE SAMBORA будет присутствовать на вручении 2024 MusiCares Person Of The Year, которая пройдет второго февраля в Los Angeles Convention Center.



«Так как Sambora живет в Лос-Анджелесе, есть теория, что он придет не один, а с гитарой на этот вечер...»



Jon Bon Jovi: «Для меня большая честь стать лауреатом премии MusiCares в этом году. Работа MusiCares с профессионалами музыкальной индустрии имеет жизненно важное значение для создания столь необходимых программ поддержки и благополучия, которые способствуют формированию более здорового и энергичного сообщества для всех нас. Филантропическая деятельность была краеугольным камнем моей жизни и всегда шла параллельно с моей музыкальной карьерой и достижениями. Почти два десятилетия назад, когда я основал JBJ Soul Foundation и JBJ Soul Kitchens, я воочию увидел и продолжаю видеть сегодня влияние благотворительной деятельности на общество. Я знаю точно: помощь обществу — это помощь самому себе!»







