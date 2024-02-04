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RICHIE SAMBORA и JON BON JOVI не встретились на MusiCares Person Of The Year



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По сообщению People.com, RICHIE SAMBORA и JON BON JOVI не смогли встретится на MusiCares Person Of The Year второго февраля. Источник сообщил журналу, что 64-летний бывший гитарист BON JOVI ухаживает за своей 89-летней матерью в Нью-Джерси после того, как на прошлой неделе она "споткнулась о ковер", в результате чего упала и сломала бедро.

«Она проходит реабилитацию и восстанавливается, а он перебрал весь дом и отремонтировал его. Он купил ей меньшую мебель, чтобы ей было легче. Она не хотела оставаться в больнице, поэтому он обеспечил ей круглосуточный уход. Он единственный ребенок и преданный сын. Они иммигранты в первом поколении, поэтому семья очень важна для него».




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4 фев 2024
Corpsegrinder04
Бабке здоровья, а вот эта фраза конечно эпична. "Они иммигранты в первом поколении, поэтому семья важна для них".
Судя логике в первом поколении семья важна. Во втором уже не так важна. А в третьем вообще пох на нее.

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