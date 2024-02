сегодня



RICHIE SAMBORA и JON BON JOVI не встретились на MusiCares Person Of The Year



По сообщению People.com, RICHIE SAMBORA и JON BON JOVI не смогли встретится на MusiCares Person Of The Year второго февраля. Источник сообщил журналу, что 64-летний бывший гитарист BON JOVI ухаживает за своей 89-летней матерью в Нью-Джерси после того, как на прошлой неделе она "споткнулась о ковер", в результате чего упала и сломала бедро.



«Она проходит реабилитацию и восстанавливается, а он перебрал весь дом и отремонтировал его. Он купил ей меньшую мебель, чтобы ей было легче. Она не хотела оставаться в больнице, поэтому он обеспечил ей круглосуточный уход. Он единственный ребенок и преданный сын. Они иммигранты в первом поколении, поэтому семья очень важна для него».







