RICHIE SAMBORA — о взаимоотношениях в BON JOVI

RICHIE SAMBORA в рамках недавней беседы коснулся темы взаимоотношений с Jon'ом Bon Jovi:
Это странно, потому что когда у группы есть фронтмен, а группа носит имя фронтмена, ты думаешь, что все партии поёт фронтмен.
«И все песни».
И все песни, это правда.
«Именно. Это была часть моей договорённости, чтобы заткнуть всех. Если бы у меня была кофейня, на вывеске было бы написано: "Выпейте чашечку горячего дымящегося напитка "Заткнись". Это была бы моя кофейня. И знаете что? Угадайте, что?»
Ты сделал это
«Я сделал это. И это сработало, потому что это то, что ему было нужно по какой-то причине. И я работал с ним на таких условиях, раз уж ему были нужны такие вещи».
Family Ghost
AlexTronenko
«И все песни».
тут не все песни, а все песни написаны фронтменом (And all the writing)
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