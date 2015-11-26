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Bon Jovi

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RICHIE SAMBORA — о взаимоотношениях в BON JOVI



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RICHIE SAMBORA в рамках недавней беседы коснулся темы взаимоотношений с Jon'ом Bon Jovi:

Это странно, потому что когда у группы есть фронтмен, а группа носит имя фронтмена, ты думаешь, что все партии поёт фронтмен.

«И все песни».

И все песни, это правда.

«Именно. Это была часть моей договорённости, чтобы заткнуть всех. Если бы у меня была кофейня, на вывеске было бы написано: "Выпейте чашечку горячего дымящегося напитка "Заткнись". Это была бы моя кофейня. И знаете что? Угадайте, что?»

Ты сделал это

«Я сделал это. И это сработало, потому что это то, что ему было нужно по какой-то причине. И я работал с ним на таких условиях, раз уж ему были нужны такие вещи».

RICHIE SAMBORA On His Relationship With JON BON JOVI -



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Family Ghost


16 ноя 2021, 16:50		Пздц перевод кривой конечно

AlexTronenko


16 ноя 2021, 17:25		согласен, пока не зашел в английскую версию, не понял ничего))

«И все песни».
тут не все песни, а все песни написаны фронтменом (And all the writing)


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