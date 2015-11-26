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RICHIE SAMBORA — о взаимоотношениях в BON JOVI



RICHIE SAMBORA в рамках недавней беседы коснулся темы взаимоотношений с Jon'ом Bon Jovi:



Это странно, потому что когда у группы есть фронтмен, а группа носит имя фронтмена, ты думаешь, что все партии поёт фронтмен.



«И все песни».



И все песни, это правда.



«Именно. Это была часть моей договорённости, чтобы заткнуть всех. Если бы у меня была кофейня, на вывеске было бы написано: "Выпейте чашечку горячего дымящегося напитка "Заткнись". Это была бы моя кофейня. И знаете что? Угадайте, что?»



Ты сделал это



«Я сделал это. И это сработало, потому что это то, что ему было нужно по какой-то причине. И я работал с ним на таких условиях, раз уж ему были нужны такие вещи».







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