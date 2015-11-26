1 ноя 2021



JON BON JOVI поймал COVID-19



JON BON JOVI сдал тест на COVID-19, и он оказался положительным, поэтому выступление 30 октября на Miami Beach пришлось отменить. По словам рокера, он прошёл полную вакцинацию, но по соображениям безопасности был вынужден отменить акустическое шоу.













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