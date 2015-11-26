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Bon Jovi

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1 ноя 2021 : 		 JON BON JOVI поймал COVID-19

15 сен 2021 : 		 Барабанщик FM вспоминает тур с BON JOVI

3 июл 2021 : 		 BON JOVI набрали миллиард на YouTUbe

28 апр 2021 : 		 BON JOVI проведут драйв-ин-концерт

20 мар 2021 : 		 JON BON JOVI считает, что фэны хотят слышать песни в первозданном виде

19 фев 2021 : 		 Новое видео BON JOVI

4 фев 2021 : 		 JON BON JOVI — о совете молодым

30 янв 2021 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

23 дек 2020 : 		 RICHIE SAMBORA — об уходе из BON JOVI: «Вариантов и не было»

9 дек 2020 : 		 JON BON JOVI записал кавер-версии TOM PETTY, ELVIS PRESLEY и THE POGUES

30 ноя 2020 : 		 Видео с выступления BON JOVI

7 окт 2020 : 		 BON JOVI в Late Show With Stephen Colbert

7 окт 2020 : 		 JON BON JOVI хотел бы, чтобы Richie был в группе

5 окт 2020 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

20 сен 2020 : 		 JENNIFER NETTLES в новом видео BON JOVI

9 сен 2020 : 		 ERIC BURDON и BON JOVI исполняют THE ANIMALS

1 сен 2020 : 		 Новое видео BON JOVI

31 авг 2020 : 		 Новый альбом BON JOVI выйдет осенью

13 июл 2020 : 		 BON JOVI посвятили песню Джорджу Флойду

21 май 2020 : 		 BON JOVI выступил в финале "The Voice"

17 май 2020 : 		 Карантинное видео от BON JOVI

12 май 2020 : 		 Видео введения BON JOVI в Зал Славы Рок-н-ролла

25 апр 2020 : 		 Выход нового альбома BON JOVI перенесён

24 апр 2020 : 		 JON BON JOVI исполнил новую песню

21 апр 2020 : 		 BON JOVI отменили летние концерты

1 апр 2020 : 		 Видео с текстом от BON JOVI
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|||| 1 ноя 2021

JON BON JOVI поймал COVID-19



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JON BON JOVI сдал тест на COVID-19, и он оказался положительным, поэтому выступление 30 октября на Miami Beach пришлось отменить. По словам рокера, он прошёл полную вакцинацию, но по соображениям безопасности был вынужден отменить акустическое шоу.

JON BON JOVI Tests Positive For COVID-19, Cancels Concert In Miami Beach





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