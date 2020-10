сегодня



JON BON JOVI хотел бы, чтобы Richie был в группе



JON BON JOVI в недавнем интервью для Rock Antenne ответил на вопрос, о чём он мог бы сказать: «Я был должен сделать это иначе»:



«Очень немногое, честно говоря. Некоторые вещи происходят и являются катализатором того, что случаются другие хорошие вещи. Не проходит и дня, чтобы я не хотел, чтобы Richie [Sambora, бывший гитарист BON JOVI] был вместе с нами и оставался в группе. И всё же странным образом именно из-за невозможности собраться вместе мы продолжили творить и создали "This House Is Not For Sale". Это была очень сильная запись, и тот факт, что я могу писать такие песни... Может быть, останься он, мы бы просто ленились... Не знаю, куда и как бы мы зашли, но из-за этой боли и разбитого сердца и получилась эта пластинка».













