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Bon Jovi

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1 апр 2020 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

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22 авг 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления BON JOVI

14 авг 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления BON JOVI

6 авг 2019 : 		 Видео с выступления BON JOVI

30 июл 2019 : 		 Видео с выступления BON JOVI
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JON BON JOVI хотел бы, чтобы Richie был в группе



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JON BON JOVI в недавнем интервью для Rock Antenne ответил на вопрос, о чём он мог бы сказать: «Я был должен сделать это иначе»:

«Очень немногое, честно говоря. Некоторые вещи происходят и являются катализатором того, что случаются другие хорошие вещи. Не проходит и дня, чтобы я не хотел, чтобы Richie [Sambora, бывший гитарист BON JOVI] был вместе с нами и оставался в группе. И всё же странным образом именно из-за невозможности собраться вместе мы продолжили творить и создали "This House Is Not For Sale". Это была очень сильная запись, и тот факт, что я могу писать такие песни... Может быть, останься он, мы бы просто ленились... Не знаю, куда и как бы мы зашли, но из-за этой боли и разбитого сердца и получилась эта пластинка».

JON BON JOVI Wishes RICHIE SAMBORA





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