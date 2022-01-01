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*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*Новое видео MEGADETH 26
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 16
*KAM LEE: «Чак всё содрал у POSSESSED» 11
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Bon Jovi

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24 июн 2022 : 		 Трейлер к книге о BON JOVI

9 июн 2022 : 		 Причины смерти оригинального басиста BON JOVI естественны

6 июн 2022 : 		 Умер оригинальный басист BON JOVI

12 май 2022 : 		 Вокалист THE DARKNESS — о проблемах с вокалом у JON'a BON JOVI: «Люди рядом с ним должны сказать ему, чтобы он остановился»

14 апр 2022 : 		 JON BON JOVI совсем сдулся?

16 ноя 2021 : 		 RICHIE SAMBORA — о взаимоотношениях в BON JOVI

1 ноя 2021 : 		 JON BON JOVI поймал COVID-19

15 сен 2021 : 		 Барабанщик FM вспоминает тур с BON JOVI

3 июл 2021 : 		 BON JOVI набрали миллиард на YouTUbe

28 апр 2021 : 		 BON JOVI проведут драйв-ин-концерт

20 мар 2021 : 		 JON BON JOVI считает, что фэны хотят слышать песни в первозданном виде

19 фев 2021 : 		 Новое видео BON JOVI

4 фев 2021 : 		 JON BON JOVI — о совете молодым

30 янв 2021 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

23 дек 2020 : 		 RICHIE SAMBORA — об уходе из BON JOVI: «Вариантов и не было»

9 дек 2020 : 		 JON BON JOVI записал кавер-версии TOM PETTY, ELVIS PRESLEY и THE POGUES

30 ноя 2020 : 		 Видео с выступления BON JOVI

7 окт 2020 : 		 BON JOVI в Late Show With Stephen Colbert

7 окт 2020 : 		 JON BON JOVI хотел бы, чтобы Richie был в группе

5 окт 2020 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

20 сен 2020 : 		 JENNIFER NETTLES в новом видео BON JOVI

9 сен 2020 : 		 ERIC BURDON и BON JOVI исполняют THE ANIMALS

1 сен 2020 : 		 Новое видео BON JOVI

31 авг 2020 : 		 Новый альбом BON JOVI выйдет осенью

13 июл 2020 : 		 BON JOVI посвятили песню Джорджу Флойду

21 май 2020 : 		 BON JOVI выступил в финале "The Voice"
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Трейлер к книге о BON JOVI



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Трейлер к фотокниге о BON JOVI, автором которой является Ross Halfin, доступен для просмотра ниже.

BON JOVI By ROSS HALFIN - Video Trailer Launched For Upcoming Book




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