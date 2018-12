сегодня



Концертное видео BON JOVI



BON JOVI опубликовали официальное концертное видео на композицию "You Give Love A Bad Name" с выступления, состоявшегося в Филадельфии в рамках тура "This House Is Not For Sale".











































