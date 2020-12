сегодня



JON BON JOVI записал кавер-версии TOM PETTY, ELVIS PRESLEY и THE POGUES



JON BON JOVI записал кавер-версии песен TOM'а PETTY "Christmas All Over Again", ELVIS PRESLEY "If I Get Home On Christmas Day" и THE POGUES "Fairytale Of New York" — прослушать их можно ниже.

























+0 -0



просмотров: 228