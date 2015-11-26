RICHIE SAMBORA — об уходе из BON JOVI: «Вариантов и не было»
RICHIE SAMBORA в интервью People рассказал о своём решении об уходе из BON JOVI:
«Безусловно, это не было популярным решением, но выбора практически не было. У меня было много осознанной работы касаемо моей личной жизни. Мы через многое прошли вместе. Это было время психологической поддержки семьи. Знаете, я не ангел. Но я понял, что Эйве нужно, чтобы я был рядом в это время. Семья должна была быть на первом месте, и так оно и случилось».
Sambora, который в 2007 и 2011 годах проходил реабилитацию по поводу употребления алкоголя и рецептурных препаратов, добавляет, что рок-н-ролльный образ жизни в конечном итоге сделал своё дело:
«Боже мой, когда я начинаю вспоминать и перечислять туры... 18 с половиной месяцев пребывания в дороге, 52 страны. Это словно: "Вау. Настало время передохнуть". Мы делали это 14 раз за 31 год».
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