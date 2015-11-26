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BON JOVI проведут драйв-ин-концерт



BON JOVI двадцать второго мая представят драйв-ин-концерт "Encore Drive-In Nights", который будет транслироваться на более чем 300 площадках США, в Ирландии и Канаде, а также в ряде кинотеатров.







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