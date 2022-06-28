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Bon Jovi

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JON BON JOVI продал квартиру бывшему президенту Диснея



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New York Post сообщает, что фронтмен Bon Jovi JON BON JOVI продал свою квартиру в Вест-Виллидж за 22 миллиона долларов. Она была выставлена в феврале этого года за 22 миллиона долларов, и через шесть дней был подписан контракт на покупку.

Дженнифер Гулд из New York Post сообщила:

«Покупателем, как мы узнали, является Майкл Овиц, соучредитель Creative Artists Agency, который также был президентом Walt Disney Co.»

Просторная квартира площадью 3 951 кв. футов (свыше 1200 кв. м) имеет собственный лифт, который ведёт в галерею с «художественными стенами». Здесь также есть кухня шеф-повара с балконом в натуральных тонах и гостиная 40 футов (12 метров) по одной из сторон, а также дубовые полы.

В главной угловой спальне-люкс есть окна от пола до потолка, гардеробная и отделанная мрамором ванная комната. BON JOVI купил квартиру на 14-м этаже за 18,94 миллиона долларов в 2017 году».

JON BON JOVI Sells NYC Condo To Former Disney President




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