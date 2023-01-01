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RICHIE SAMBORA о вероятности воссоединения с BON JOVI: «Вопрос только в том, когда все будут готовы к этому»



Richie Sambora дал интервью изданию People, в рамках которого он упомянул о продолжающихся переговорах о воссоединении с BON JOVI.



Sambora, в частности, сказал:



«Сейчас снимается документальный фильм о группе и о том, в чём я принимал участие, и люди хотят прийти посмотреть, как мы играем, и это всех порадует. То есть по сути именно поэтому я и занимаюсь этим в данный момент. Я считаю, что мы написали много песен, которые изменили жизнь многих людей, они добавили веселья. Я знаю, что именно такое влияние оказала на меня музыка... Она составила мне компанию. И я надеюсь, что смогу отразить это в том, что я делаю».



Richie также упомянул о возможности воссоединения с другими участниками группы:



«Это определённо может произойти. Вопрос только в том, когда все будут готовы к этому. Это будет важное, масштабное мероприятие».



Что касается того, когда может состояться воссоединение, гитарист добавил:



«Я точно не знаю. Это зависит от остальных — всё должно быть правильно. Вот и всё. Но время для этого пришло. Нам исполняется 40 лет, но я чувствую себя моложе, чем когда-либо. Я получаю удовольствие».







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