Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*OZZY OSBOURNE раскритиковал Дональда Трампа за реакцию на ко... 233
*DEEP PURPLE в чартах 162
*Гитарист ANTHRAX: «Я так рад, что сейчас не на Украине» 45
*Новая песня CARCASS 27
*OZZY OSBOURNE против татуировок на лице 22
[= ||| все новости группы



*

Bon Jovi

*



1 сен 2020 : 		 Новое видео BON JOVI

31 авг 2020 : 		 Новый альбом BON JOVI выйдет осенью

13 июл 2020 : 		 BON JOVI посвятили песню Джорджу Флойду

21 май 2020 : 		 BON JOVI выступил в финале "The Voice"

17 май 2020 : 		 Карантинное видео от BON JOVI

12 май 2020 : 		 Видео введения BON JOVI в Зал Славы Рок-н-ролла

25 апр 2020 : 		 Выход нового альбома BON JOVI перенесён

24 апр 2020 : 		 JON BON JOVI исполнил новую песню

21 апр 2020 : 		 BON JOVI отменили летние концерты

1 апр 2020 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

29 мар 2020 : 		 Новое видео BON JOVI

23 мар 2020 : 		 У клавишника BON JOVI коронавирус

23 фев 2020 : 		 BON JOVI выпустят новый альбом весной

22 дек 2019 : 		 BON JOVI — самые успешные из рокеров за десятилетие

12 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

2 ноя 2019 : 		 Новое видео BON JOVI

30 окт 2019 : 		 DESMOND CHILD о "You Give Love A Bad Name" BON JOVI: «Я написал её за полтора часа»

29 авг 2019 : 		 Стало известно название нового альбома BON JOVI

22 авг 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления BON JOVI

14 авг 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления BON JOVI

6 авг 2019 : 		 Видео с выступления BON JOVI

30 июл 2019 : 		 Видео с выступления BON JOVI

27 июл 2019 : 		 Видео с выступления BON JOVI

23 июл 2019 : 		 Видео с выступления BON JOVI

16 июл 2019 : 		 Видео с выступления BON JOVI

13 июл 2019 : 		 Видео с выступления BON JOVI
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео BON JOVI



*
zoom
*
* *
"Do What You Can", новое видео группы BON JOVI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "2020", выходящего 2 октября на Island Records.

«Съёмки видео на почти пустынных улицах Манхэттена лишний раз подчеркнули тему глобального кризиса, затронутого в "Do What You Can". И я знаю, что эти пустынные улицы очень похожи на многочисленные улицы Америки, сражающейся с пандемией. Но история героев каждого дня, демонстрирующих доблесть и отвагу на регулярной основе, вдохновила нас на создание этого клипа, и вместе с песней это получился отличный образчик надежды».

Трек-лист:

01. Limitless (Jon Bon Jovi, Billy Falcon, John Shanks)

02. Do What You Can (Jon Bon Jovi)

03. American Reckoning (Jon Bon Jovi)

04. Beautiful Drug (Jon Bon Jovi, Billy Falcon, John Shanks)

05. Story Of Love (Jon Bon Jovi)

06. Let It Rain (Jon Bon Jovi)

07. Lower The Flag (Jon Bon Jovi)

08. Blood In The Water (Jon Bon Jovi)

09. Brothers In Arms (Jon Bon Jovi)

10. Unbroken (Jon Bon Jovi)

BON JOVI Releases Music Video For








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Saint Portnoy


1 сен 2020, 13:26		Джонни, где перчатки твои, герой?


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 260

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом