Новое видео BON JOVI

"Do What You Can", новое видео группы BON JOVI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "2020", выходящего 2 октября на Island Records.
«Съёмки видео на почти пустынных улицах Манхэттена лишний раз подчеркнули тему глобального кризиса, затронутого в "Do What You Can". И я знаю, что эти пустынные улицы очень похожи на многочисленные улицы Америки, сражающейся с пандемией. Но история героев каждого дня, демонстрирующих доблесть и отвагу на регулярной основе, вдохновила нас на создание этого клипа, и вместе с песней это получился отличный образчик надежды».
Трек-лист:
01. Limitless (Jon Bon Jovi, Billy Falcon, John Shanks)
02. Do What You Can (Jon Bon Jovi)
03. American Reckoning (Jon Bon Jovi)
04. Beautiful Drug (Jon Bon Jovi, Billy Falcon, John Shanks)
Saint Portnoy
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