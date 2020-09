сегодня



Новое видео BON JOVI



"Do What You Can", новое видео группы BON JOVI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "2020", выходящего 2 октября на Island Records.



«Съёмки видео на почти пустынных улицах Манхэттена лишний раз подчеркнули тему глобального кризиса, затронутого в "Do What You Can". И я знаю, что эти пустынные улицы очень похожи на многочисленные улицы Америки, сражающейся с пандемией. Но история героев каждого дня, демонстрирующих доблесть и отвагу на регулярной основе, вдохновила нас на создание этого клипа, и вместе с песней это получился отличный образчик надежды».



Трек-лист:



01. Limitless (Jon Bon Jovi, Billy Falcon, John Shanks)



02. Do What You Can (Jon Bon Jovi)



03. American Reckoning (Jon Bon Jovi)



04. Beautiful Drug (Jon Bon Jovi, Billy Falcon, John Shanks)



05. Story Of Love (Jon Bon Jovi)



06. Let It Rain (Jon Bon Jovi)



07. Lower The Flag (Jon Bon Jovi)



08. Blood In The Water (Jon Bon Jovi)



09. Brothers In Arms (Jon Bon Jovi)



10. Unbroken (Jon Bon Jovi)



















+0 -0



( 1 ) просмотров: 260