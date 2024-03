сегодня



JON BON JOVI о возможности воссоединения с RICHIE SAMBORA: «Эта дверь всегда будет открыта»



В новом интервью Audacy Check In в рамках продвижения предстоящего альбома BON JOVI "Forever" и мини-сериала "Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story" Jon'a Bon Jovi спросили, возможен ли разовый концерт с бывшим гитаристом группы, Richie Sambora'ой, на что он ответил:



«Эта дверь всегда будет открыта. Проблема не во мне. 11 лет назад по причинам, не имеющим никакого отношения к группе, он ушёл. Не было никакой вражды, была только любовь. Но мы дали концерт в тот вечер, а затем и в следующий, и вот уже 11 лет я выпускаю пластинки и даю концерты. Так что все всё понимают - на свою работу необходимо приходить. Но нет ничего, кроме любви. И вот Ричи ушёл в самостоятельную жизнь и растит свою дочь. Так что если он захочет как-нибудь появиться и сыграть, он знает песни. Не будет абсолютно никакой неприязни, это я вам могу обещать».







