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*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 37
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 27
*Видео с выступления DAVID ELLEFSON 22
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 19
*MARTY FRIEDMAN: «Гитаристы всё ещё надеются, что гитара и да... 16
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Bon Jovi

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JON BON JOVI о возможности воссоединения с RICHIE SAMBORA: «Эта дверь всегда будет открыта»



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В новом интервью Audacy Check In в рамках продвижения предстоящего альбома BON JOVI "Forever" и мини-сериала "Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story" Jon'a Bon Jovi спросили, возможен ли разовый концерт с бывшим гитаристом группы, Richie Sambora'ой, на что он ответил:

«Эта дверь всегда будет открыта. Проблема не во мне. 11 лет назад по причинам, не имеющим никакого отношения к группе, он ушёл. Не было никакой вражды, была только любовь. Но мы дали концерт в тот вечер, а затем и в следующий, и вот уже 11 лет я выпускаю пластинки и даю концерты. Так что все всё понимают - на свою работу необходимо приходить. Но нет ничего, кроме любви. И вот Ричи ушёл в самостоятельную жизнь и растит свою дочь. Так что если он захочет как-нибудь появиться и сыграть, он знает песни. Не будет абсолютно никакой неприязни, это я вам могу обещать».




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