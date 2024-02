сегодня



JON BON JOVI назвал причину своих проблем с голосом



Фронтмен BON JOVI Jon Bon Jovi рассказал о своих недавних проблемах с вокалом во время сессии вопросов и ответов на конференции Pollstar Live!, где он получил награду "Milestone" в честь 40-летия своей группы.



62-летний рокер, который никогда не считался особо техничным певцом, подвергся критике за свои выступления во время американского тура BON JOVI 2022 года.



На вопрос о проблемах с голосом Jon ответил:



«Сейчас это стало достоянием общественности, но я перенёс серьёзную восстановительную операцию на голосовых связках, и у меня никогда не было ничего подобного. Это был трудный путь, но я нашёл врача в Филадельфии, который сделал так называемую медиализацию [процедура, при которой парализованная голосовая складка (голосовая связка) сдвигается к середине, чтобы функционирующая голосовая складка могла правильно закрыться и восстановить нормальную голосовую функцию и способность глотать], потому что одна из моих связок была буквально атрофирована. Иногда у людей появляются узелки, это довольно распространённое явление.



Иногда искривление носовой перегородки и другие вещи оказывают влияние на связки. Единственным предметом, которая когда-либо попадал мне в нос, был мой палец. И поэтому в последнее десятилетие мне было очень тяжело бороться с тем, что я не мог контролировать, а именно... сильная голосовая связка буквально забирала то, что осталось от слабой. Поэтому в последние пару лет мне установили пластиковый имплантат. Я проходил курс реабилитации, восстанавливаясь, но я уже очень близок к цели. В пятницу вечером [на гала-концерте MusiCares "Person Of The Year"] я впервые за два года выступил вживую. Новая пластинка готова. Теперь я просто хочу вернуться к двум с половиной часам в сутки, четырём вечерам в неделю, прежде чем снова отправлюсь в путь. Но я уверен в своём докторе».



Jon'a также спросили о планах BON JOVI на будущее, которые включают в себя выпуск предстоящего мини-сериала на Hulu под названием "Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story". Он сказал:



«Моё здоровье было первой и главной темой для обсуждения, но я нахожусь на пути к выздоровлению. Если я буду не на высоте, я уйду. И я считаю, что документальный фильм, который мы собираемся выпустить, затрагивает все эти вопросы. Он не зря называется "Спасибо, спокойной ночи". И мы решим, что будет с группой в будущем. Но у нас есть потрясающий четырёхсерийный документальный фильм, посвящённый 40-летию. У нас есть совершенно новая пластинка, которой я очень рад. И я надеюсь, что в этот раз мне удастся отметить это событие, потому что я в восторге от этого альбома. Но если я не смогу сделать это на том уровне, к которому привык, то в этом нет ничего плохого. Ничего страшного».











