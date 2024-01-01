Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 60
*Новая песня KERRY KING 51
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 41
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 39
*Новое видео SONATA ARCTICA 18
*KERRY KING: «Разногласия привели к развалу SLAYER» 17
*Новое видео THE HALO EFFECT 17
*KERRY KING: «DAVE LOMBARDO для меня мёртв» 15
*Лидер THERION о планах на будущее 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 60
*Новая песня KERRY KING 51
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 41
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 39
[= ||| все новости группы



*

Bon Jovi

*



9 фев 2024 : 		 JON BON JOVI назвал причину своих проблем с голосом

4 фев 2024 : 		 SAMMY HAGAR и ORIANTHI исполнили хит BON JOVI

4 фев 2024 : 		 MAMMOTH WVH исполнил хит BON JOVI

4 фев 2024 : 		 RICHIE SAMBORA и JON BON JOVI не встретились на MusiCares Person Of The Year

24 янв 2024 : 		 BON JOVI переиздают дебют

24 янв 2024 : 		 Документальный фильм о BON JOVI выйдет весной

23 янв 2024 : 		 RICHIE SAMBORA и JON BON JOVI встретятся на MusiCares Person Of The Year

6 дек 2023 : 		 Новое видео BON JOVI

19 ноя 2023 : 		 Рождественский трек от BON JOVI

9 ноя 2023 : 		 RICHIE SAMBORA о вероятности воссоединения с BON JOVI: «Вопрос только в том, когда все будут готовы к этому»

20 окт 2023 : 		 JON BON JOVI стал персоной года

17 сен 2023 : 		 RICHIE SAMBORA о возвращении в BON JOVI: «На это есть спрос»

22 июн 2023 : 		 RICHIE SAMBORA — о возвращении в BON JOVI

15 фев 2023 : 		 RICHIE SAMBORA обсуждал возвращение в BON JOVI

30 дек 2022 : 		 Гитарист SKID ROW — о дружбе с JON'ом BON JOVI: «Он всегда был на сто процентов честен со мной»

10 ноя 2022 : 		 RICHIE SAMBORA выступит с BON JOVI?

1 июл 2022 : 		 JON BON JOVI продал квартиру бывшему президенту Диснея

24 июн 2022 : 		 Трейлер к книге о BON JOVI

9 июн 2022 : 		 Причины смерти оригинального басиста BON JOVI естественны

6 июн 2022 : 		 Умер оригинальный басист BON JOVI

12 май 2022 : 		 Вокалист THE DARKNESS — о проблемах с вокалом у JON'a BON JOVI: «Люди рядом с ним должны сказать ему, чтобы он остановился»

14 апр 2022 : 		 JON BON JOVI совсем сдулся?

16 ноя 2021 : 		 RICHIE SAMBORA — о взаимоотношениях в BON JOVI

1 ноя 2021 : 		 JON BON JOVI поймал COVID-19

15 сен 2021 : 		 Барабанщик FM вспоминает тур с BON JOVI

3 июл 2021 : 		 BON JOVI набрали миллиард на YouTUbe
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JON BON JOVI назвал причину своих проблем с голосом



zoom
Фронтмен BON JOVI Jon Bon Jovi рассказал о своих недавних проблемах с вокалом во время сессии вопросов и ответов на конференции Pollstar Live!, где он получил награду "Milestone" в честь 40-летия своей группы.

62-летний рокер, который никогда не считался особо техничным певцом, подвергся критике за свои выступления во время американского тура BON JOVI 2022 года.

На вопрос о проблемах с голосом Jon ответил:

«Сейчас это стало достоянием общественности, но я перенёс серьёзную восстановительную операцию на голосовых связках, и у меня никогда не было ничего подобного. Это был трудный путь, но я нашёл врача в Филадельфии, который сделал так называемую медиализацию [процедура, при которой парализованная голосовая складка (голосовая связка) сдвигается к середине, чтобы функционирующая голосовая складка могла правильно закрыться и восстановить нормальную голосовую функцию и способность глотать], потому что одна из моих связок была буквально атрофирована. Иногда у людей появляются узелки, это довольно распространённое явление.

Иногда искривление носовой перегородки и другие вещи оказывают влияние на связки. Единственным предметом, которая когда-либо попадал мне в нос, был мой палец. И поэтому в последнее десятилетие мне было очень тяжело бороться с тем, что я не мог контролировать, а именно... сильная голосовая связка буквально забирала то, что осталось от слабой. Поэтому в последние пару лет мне установили пластиковый имплантат. Я проходил курс реабилитации, восстанавливаясь, но я уже очень близок к цели. В пятницу вечером [на гала-концерте MusiCares "Person Of The Year"] я впервые за два года выступил вживую. Новая пластинка готова. Теперь я просто хочу вернуться к двум с половиной часам в сутки, четырём вечерам в неделю, прежде чем снова отправлюсь в путь. Но я уверен в своём докторе».

Jon'a также спросили о планах BON JOVI на будущее, которые включают в себя выпуск предстоящего мини-сериала на Hulu под названием "Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story". Он сказал:

«Моё здоровье было первой и главной темой для обсуждения, но я нахожусь на пути к выздоровлению. Если я буду не на высоте, я уйду. И я считаю, что документальный фильм, который мы собираемся выпустить, затрагивает все эти вопросы. Он не зря называется "Спасибо, спокойной ночи". И мы решим, что будет с группой в будущем. Но у нас есть потрясающий четырёхсерийный документальный фильм, посвящённый 40-летию. У нас есть совершенно новая пластинка, которой я очень рад. И я надеюсь, что в этот раз мне удастся отметить это событие, потому что я в восторге от этого альбома. Но если я не смогу сделать это на том уровне, к которому привык, то в этом нет ничего плохого. Ничего страшного».






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 82

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом