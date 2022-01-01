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Bon Jovi

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Гитарист SKID ROW — о дружбе с JON'ом BON JOVI: «Он всегда был на сто процентов честен со мной»



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В новом интервью колумбийскому радио W Radio сооснователь и гитарист SKID ROW Dave "Snake" Sabo рассказал о своей давней дружбе с Jon'ом Bon Jovi:

«Во-первых, мы с Jon'ом были лучшими друзьями с самого детства. Он вырос через три улицы от того места, где рос я, так что мы знаем друг друга ужасно долго — уже более 40 лет. Его трудолюбие, его преданность музыке и его настойчивость показали мне и всем нам, что можно добиться успеха в музыкальном бизнесе. Он был очень полезен в самом начале нашей карьеры и всегда был для меня отличным наставником. И он всегда был на сто процентов честен со мной во всех аспектах наших отношений. Мы давали послушать ему нашу музыку, которую сочиняли, и он всегда высказывал нам свое честное мнение. И именно он в самом начале подталкивал нас к тому, чтобы мы стремились стать лучше как авторы песен, как музыканты и как группа. И именно он внушил нам, что быть просто хорошими недостаточно. Необходимо стремиться стать великими. И это он научил нас этому».




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