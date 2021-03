сегодня



JON BON JOVI считает, что фэны хотят слышать песни в первозданном виде



Недавно AXS TV побеседовали с легендарным фронтменом BON JOVI Jon'ом Bon Jovi и задали ему вопросы от поклонников.



На вопрос о том, как он подбирает сет-лист для концерта BON JOVI, John ответил:



«Давайте представим, что в среднем на концерте исполняются 23 или 24 песни. 15 из них должны быть хитами, и остаётся ещё восемь песен. Четыре, скорее всего, будут новыми песнями, что сделает артиста счастливым, а две из них станут сумасшедшим треком из альбома или кавер-версией, которые вы словно включаете на музыкальном автомате. И по большому счёту вы меня вынуждаете это исполнять — просто потому, что если я приеду в ваш город и не сыграю "Livin' On A Prayer", "It's My Life" или ''You Give Love A' Bad Name" снова, вы будете разочарованы. Я не хочу вас разочаровывать.



Помню, когда я был ребёнком, я увидел пару парней, на которых я вырос, и они исполняли регги-версии своих классических хитов, потому что они устали играть их. Я был в зале для игры в бинго и наблюдал, как они играют. Я подумал: "Понимаю, почему ты это делаешь, но я впервые тебя вижу, и я раздавлен".



Так что фэны хотят услышать "Prayer", "It's My Life" и "Bad Name" и "Wanted [Dead Or Alive]" в том виде, в котором они были сочинены и записаны».













