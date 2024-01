сегодня



Документальный фильм о BON JOVI выйдет весной



26 апреля на Hulu состоится премьера документального фильма о BON JOVI, "Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story", режиссером которого был многочисленный лауреат премий «Эмми» Gotham Chopra ("Kobe Bryant's Muse", "Man In The Arena", "Tom vs. Time").







