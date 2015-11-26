Новый альбом BON JOVI выйдет осенью

BON JOVI выпустят новую работу, "2020", выход которой изначально был намечен на май этого года, второго октября на Island Records. Новый сингл из этого релиза, "Do What You Can", доступен для прослушивания ниже.
Трек-лист:
01. Limitless (Jon Bon Jovi, Billy Falcon, John Shanks)
02. Do What You Can (Jon Bon Jovi)
03. American Reckoning (Jon Bon Jovi)
04. Beautiful Drug (Jon Bon Jovi, Billy Falcon, John Shanks)
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