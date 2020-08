31 авг 2020



Новый альбом BON JOVI выйдет осенью



BON JOVI выпустят новую работу, "2020", выход которой изначально был намечен на май этого года, второго октября на Island Records. Новый сингл из этого релиза, "Do What You Can", доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



01. Limitless (Jon Bon Jovi, Billy Falcon, John Shanks)



02. Do What You Can (Jon Bon Jovi)



03. American Reckoning (Jon Bon Jovi)



04. Beautiful Drug (Jon Bon Jovi, Billy Falcon, John Shanks)



05. Story Of Love (Jon Bon Jovi)



06. Let It Rain (Jon Bon Jovi)



07. Lower The Flag (Jon Bon Jovi)



08. Blood In The Water (Jon Bon Jovi)



09. Brothers In Arms (Jon Bon Jovi)



10. Unbroken (Jon Bon Jovi)



































