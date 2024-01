24 янв 2024



BON JOVI переиздают дебют



BON JOVI отметят 40-летие дебютного альбома цифровой версией "Bon Jovi Deluxe Edition"; 24 марта состоится выход винилового варианта и пятого апреля — лимитированной кассеты.



Трек-лист:



Original Album



01. Runaway

02. Roulette

03. She Don't Know Me

04. Shot Through The Heart

05. Love Lies

06. Breakout

07. Burning For Love

08. Come Back

09. Get Ready



Bonus Tracks



10. Runaway (cassette writing demo) 2:14

11. Runaway (pre-production studio demo) 4:08

12. Runaway (alternate version) 4:18

13. Runaway (extended version-2024 mix) 4:42

14. Come Back (reference vocal version) 4:15

15. Roulette (Tokyo Live '85-Obie O'Brien mix) 5:38

16. Breakout (Tokyo Live '85-Obie O'Brien mix) 7:06

17. Runaway (Tokyo Live '85-Obie O'Brien mix) 5:17

18. Get Ready (Tokyo Live '85-Obie O'Brien mix) 7:03



Виниловая и кассетная версии будут содержать только девять оригинальных композиций.











