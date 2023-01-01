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*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 41
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 33
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 29
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 27
*Стриминг для рокеров и металлистов 20
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Bon Jovi

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6 дек 2023 : 		 Новое видео BON JOVI

19 ноя 2023 : 		 Рождественский трек от BON JOVI

9 ноя 2023 : 		 RICHIE SAMBORA о вероятности воссоединения с BON JOVI: «Вопрос только в том, когда все будут готовы к этому»

20 окт 2023 : 		 JON BON JOVI стал персоной года

17 сен 2023 : 		 RICHIE SAMBORA о возвращении в BON JOVI: «На это есть спрос»

22 июн 2023 : 		 RICHIE SAMBORA — о возвращении в BON JOVI

15 фев 2023 : 		 RICHIE SAMBORA обсуждал возвращение в BON JOVI

30 дек 2022 : 		 Гитарист SKID ROW — о дружбе с JON'ом BON JOVI: «Он всегда был на сто процентов честен со мной»

10 ноя 2022 : 		 RICHIE SAMBORA выступит с BON JOVI?

1 июл 2022 : 		 JON BON JOVI продал квартиру бывшему президенту Диснея

24 июн 2022 : 		 Трейлер к книге о BON JOVI

9 июн 2022 : 		 Причины смерти оригинального басиста BON JOVI естественны

6 июн 2022 : 		 Умер оригинальный басист BON JOVI

12 май 2022 : 		 Вокалист THE DARKNESS — о проблемах с вокалом у JON'a BON JOVI: «Люди рядом с ним должны сказать ему, чтобы он остановился»

14 апр 2022 : 		 JON BON JOVI совсем сдулся?

16 ноя 2021 : 		 RICHIE SAMBORA — о взаимоотношениях в BON JOVI

1 ноя 2021 : 		 JON BON JOVI поймал COVID-19

15 сен 2021 : 		 Барабанщик FM вспоминает тур с BON JOVI

3 июл 2021 : 		 BON JOVI набрали миллиард на YouTUbe

28 апр 2021 : 		 BON JOVI проведут драйв-ин-концерт

20 мар 2021 : 		 JON BON JOVI считает, что фэны хотят слышать песни в первозданном виде

19 фев 2021 : 		 Новое видео BON JOVI

4 фев 2021 : 		 JON BON JOVI — о совете молодым

30 янв 2021 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

23 дек 2020 : 		 RICHIE SAMBORA — об уходе из BON JOVI: «Вариантов и не было»

9 дек 2020 : 		 JON BON JOVI записал кавер-версии TOM PETTY, ELVIS PRESLEY и THE POGUES
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Новое видео BON JOVI



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"Christmas Isn't Christmas", новое видео группы BON JOVI, доступно для просмотра ниже.




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